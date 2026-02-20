“Ozymandias” de Breaking Bad PIERDE su calificación PERFECTA a 13 años de su lanzamiento; así reaccionó el internet

Breaking Bad es una de las mejores series jamás hechas para televisión. El episodio 14 de la quinta y última temporada, titulado Ozymandias, era el único en la historia de la pantalla chica en contar con una calificación perfecta en IMDb: 10/10. No obstante, a 13 años de su lanzamiento, el capítulo PIERDE su puntaje perfecto. Ozymandias de Breaking Bad baja a 9,9 y las reacciones en internet no se han hecho esperar.

Ozymandias de Breaking Bad PIERDE su calificación PERFECTA: ¿Por qué el capítulo bajó de puntaje y qué tiene que ver Game of Thrones?

Ozymandias de Breaking Bad era el único episodio en la televisión que contaba con una calificación perfecta de 10/10 en IMDb. No obstante, tras permanecer 13 años como el único capítulo perfecto, ha bajado a 9,9. Esto se debe a una lucha en línea con los fans de Game of Thrones. Los seguidores del universo creado por George R. R. Martin quedaron fascinados con el episodio 5 de la primera temporada de El Caballero de los Siete Reinos, por lo que no dudaron en darle una calificación perfecta en IMDb.

Por un momento, el episodio de El Caballero de los Siete Reinos, titulado En el nombre de la Madre, alcanzó una calificación de 10/10, junto a Ozymandias. No obstante, para hacer que este fuera el único, los fans del spin-off de Game of Thrones comenzaron a dejar malas reseñas en el capítulo de Breaking Bad, bajando la calificación a 9,9.

Así reaccionó el internet luego de que Ozymandias de Breaking Bad perdiera el 10/10

Como era de esperarse, los fans de Breaking Bad salieron en defensa del episodio y respondieron con la misma moneda: malas reseñas para El Caballero de los Siete Reinos. Rápidamente, En el nombre de la Madre cayó a 9 puntos. Ahora, ninguna de las producciones cuenta con una calificación de 10/10.

The “Ozymandias” episode of ‘BREAKING BAD’ has dropped to a 9.9 on IMDb.



¿De qué trata Ozymandias de Breaking Bad?

Ozymandias de Breaking Bad es el 14° episodio de la quinta y última temporada de Breaking Bad. El nombre está inspirado en el poema de Percy Bysshe Shelley en el que se hace alusión a la caída del imperio del faraón egipcio Ramsés II, cuyo nombre en griego es Ozymandias. El título del capítulo es perfecto ya que en este se muestran las consecuencias de la vida secreta de Walter White (Bryan Cranston). Ozymandias es la derrota de Heisenberg, quien, tras perderlo TODO, debe enfrentarse a la muerte de su cuñado, Hank (Dean Norris).