10 cosas que no sabías del Tala Rangel, portero de Chivas

En el gran momento que vive Chivas en la Liga BBVA MX, una de las piezas que ha comenzado a ganar protagonismo es Raúl "Tala" Rangel. El arquero rojiblanco se ha convertido en una opción confiable bajo los tres palos, destacando por su presencia física, seguridad y evolución dentro del club.

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Surgido de las fuerzas básicas del Guadalajara, el Tala Rangel representa el perfil de futbolista que caracteriza al equipo: formación integral, identidad con la institución y crecimiento progresivo. Su historia está marcada por la paciencia y el trabajo constante. Por eso hoy es una de las figuras a seguir en el futbol nacional.

Tala Rangel: 10 datos curiosos del portero de Chivas que debes conocer

Estos son algunos aspectos poco conocidos sobre el guardameta de Chivas:



Nombre completo: José Raúl Rangel Aguilar. Fecha de nacimiento: 25 de febrero del 2000. Lugar de origen: Zapotlán el Grande, Jalisco, México. Estatura: Mide 1.90 metros, una ventaja clave en el juego aéreo. Es diestro: Esto influye en su forma de salir jugando y en su técnica bajo el arco. Proceso formativo completo: Se desarrolló en todas las categorías del club: Sub 15, Tercera División, Sub 17, Sub 20 y Tapatío. Llegada a Chivas: Se integró a la institución a los 17 años. Origen de su apodo: "Tala" surge por su parecido físico con Alfredo Talavera, con quien mantiene cercanía. Debut no convencional: Sus primeros partidos con el primer equipo fueron en la Leagues Cup 2023. Primer acercamiento al primer equipo: Realizó su primera pretemporada con Chivas previo al Clausura 2020.

El crecimiento del Tala Rangel en Chivas y su proyección en la Liga MX

El desarrollo de Rangel responde a un proceso largo dentro de la cantera rojiblanca, donde los arqueros suelen madurar con el paso de los años. Su formación fue clave para adquirir ritmo competitivo.

En la actualidad, su crecimiento coincide con un Chivas protagonista en el Clausura 2026. Esto le ha permitido sumar experiencia en escenarios de alta exigencia. así es como entrenadores y analistas destacan su temple y su capacidad para responder en momentos clave.

Con condiciones físicas, formación completa y minutos en ascenso, el Tala Rangel se perfila como uno de los porteros mexicanos con mayor proyección, en un momento donde la competencia por un lugar en la Liga BBVA MX y la Selección Mexicana es cada vez más exigente.