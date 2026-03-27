CONFIRMADO: Chivas asegura la continuidad de una de las estrellas del Clausura 2026

Chivas tiene un Clausura 2026 de ensueño al marchar como líder general y a una Hormiga González peleando por un bicampeonato de goleo. Ello se debe en gran medida a Gabriel Milito, quien gana menos que sus colegas, pero se acerca a un récord histórico con el club, cuya directiva también ha hecho su trabajo, ya que le aseguró la continuidad de una de sus estrellas.

El conjunto rojiblanco dio a conocer a través de sus redes sociales la renovación de contrato de Daniel Aguirre hasta el 2030, un futbolista que ha tomado protagonismo desde la llegada de Milito, y hasta en algunas ocasiones ha portado el gafete de capitán. Pese a ser considerado el mejor central del torneo, sigue sin convencer a Javier Aguirre para la Selección Mexicana.

Daniel Aguirre renovó contrato hasta 2030.|Chivas

“La renovación de Daniel Aguirre representa un paso importante en la consolidación de la estructura del plantel. Además de fortalecer la proyección de un futbolista con grandes condiciones que se ha identificado plenamente con el orgullo de ser chiva”, fue el mensaje con el que el Rebaño Sagrado dio a conocer la renovación del jugador de 26 años.

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De no jugar a ser referente en Chivas

Dani nació en Estados Unidos, pero en sus venas corre sangre mexicana, por lo que puede representar a la Selección Nacional y jugar para Chivas. Inició su carrera en el país norteamericano, pero su gran oportunidad llegó cuando se integró a las filas del LA Galaxy, club con el que debutó de manera profesional.

El Rebaño Sagrado le echó el ojo, por lo que lo fichó en verano de 2024. Sin embargo, su primer año en el club no fue lo esperado, ya que solo tuvo participación en 2 partidos, hasta que todo cambió con la llegada del entrenador argentino, quien le dio la oportunidad para mostrarse dentro del terreno de juego.

Aguirre hizo su trabajo y se ganó un lugar en el cuadro titular de Milito, convirtiéndose en pieza fundamental de Chivas, club con el que registra los siguientes números, tanto en la Liga BBVA MX como en la Leagues Cup:

