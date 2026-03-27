Tala Rangel se ve como portero titular en el México vs Portugal: le manda indirecta a Javier Aguirre

Este sábado 28 de marzo México se enfrentará a Portugal en la reinauguración del Estadio Banorte (antes Azteca). Pese a la baja de Cristiano Ronaldo, este duelo es atractivo, ya que el equipo tricolor se medirá ante una potencia antes de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Por ello, Raúl “Tala” Rangel se ve como el portero titular y ya hasta le mandó una indirecta a Javier Aguirre, quien rompió el silencio sobre la convocatoria de Guillermo Ochoa.

El arquero de Chivas utilizará unos guantes especiales, los cuales tienen impregnados los escudos de ambas selecciones y la fecha del duelo en la muñequera. La herramienta del seleccionado mexicano es de color blanco y le fue entregada por la marca que lo patrocina, que también tiene en sus filas a Nahuel Guzmán y Thibaut Courtois, quien no jugará contra México por una lesión.

El arquero de Chivas utilizará unos guantes especiales del partido de la reinauguración del Estadio Banorte.|@raulra_22

“Personalizado especial para este fin de semana para los guantes de Raúl “Tala” Rangel. Inauguración del Estadio Banorte [Estadio Azteca, pa’ los cuates]. ¡Vamos, Raúl!”, se lee en la publicación de la marca de guantes del futbolista de 26 años, quien los quiere utilizar defendiendo el arco tricolor.

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¿Quién será el portero titular en el México vs Portugal?

El partido de México ante Portugal es una de las últimas grandes pruebas que tendrá el equipo de Javier Aguirre antes de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Se esperaba que para este duelo se mostrara a lo que muy probablemente sería el cuadro titular que saltará el 11 de junio en el Estadio Banorte, pero se vislumbra complicado, ya que el combinado tricolor tiene una baja de alrededor de 12 jugadores.

No obstante, la portería es el puesto en el que no hay dudas y todo parece indicar que los 3 arqueros que fueron convocados para la Fecha FIFA de marzo serán los elegidos, luego de la lesión de Luis Ángel Malagón. La única duda que tienen todos los aficionados mexicanos es: ¿quién será el portero titular?

“Tala” viene de ser el portero titular en los últimos partidos de México, pero ahora contra Portugal regresó a la convocatoria Memo Ochoa, quien llevaba casi un año sin ser llamado. Todo parece indicar que será hasta el previo del arranque del duelo que se dé a conocer cuál de los 2 será el elegido para defender el arco tricolor.