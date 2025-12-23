10 CRACKS mundiales que podrían llegar GRATIS a la Liga MX

Llegó la época más atareada para los agentes de los futbolistas; el mercado de transferencias. Cientos de jugadores profesionales buscan nuevos horizontes, se quedaron sin contrato o simplemente quieren renovar su vínculo con su actual club. Con ello, los clubes buscan las ofertas en este lapso de tiempo y acá te dejamos 10 cracks internacionales que podrían llegar al futbol mexicano como agentes libres.

Renan Lodi encabeza la lista, el lateral brasileño terminó vínculo con el Al-Hilal y está disponible para el mejor postor en este mercado de transferencias invernal. A sus 27 años, Lodi está valuado por el portal Transfermarkt en 12 millones de euros y se habla que tiene todo listo para enfilarse con el Atlético Mineiro. El segundo puesto lo tiene Sergio Reguilón, el lateral español no cuenta más para el Tottenham y podría llegar a la Major League Soccer de la mano del campeón; el Inter Miami de Lionel Messi.

10 cracks que son agentes libres y que podrían llegar GRATIS a la Liga MX

Renan Lodi - 12 millones de euros Sergio Reguilón - 5 millones de euros Lucas Vera - 3 millones de euros Rick Karsdorp - 2,50 millones de euros Paco Alcácer - 2, 50 millones de euros Emmanuel Dennis - 2 millones de euros Diego Laxalt - 1,50 millones de euros Dele Alli - 1,50 millones de euros Lorenzo Insigne - 1,50 millones de euros Alex Oxlade Chamberlain - 1,50 millones de euros

Hace unos semestres se habló sobre la posibilidad de que Paco Álcacer llegara al futbol mexicano, pero finalmente este movimiento no se dio. Por otro lado, hay dos mexicanos en la lista que superan los 700 mil euros; Ismael Govea quién dejó al Atlas de Guadalajara y Antonio Portales, central que militó en el Dundee en Escocia.