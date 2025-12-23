ÚLTIMO MOMENTO: León cerca de fichar a ex ESTRELLA de Rayados

Nuevo movimiento en el futbol mexicano, el Club León está cerca de tener a un nuevo defensa de cara al Torneo Clausura 2026. Se trata del zaguero chileno Sebastián Vegas, quien militó en los Rayados de Monterrey y de momento está cedido en el Colo Colo de su país natal. El club albiazul lo 'regresaría' a la Liga MX y lo prestaría nuevamente, ahora, al equipo del Bajío en busca de que tenga minutos tras sus buenas actuaciones en el Cacique.

Según información de César Luis Merlo, el defensa de 29 años habría firmado por un año con opción a compra por parte del León y sería su tarea llenarle el ojo a Ignacio Ambriz en dos semestres. Destacar que, el ex Rayado de Monterrey tiene vínculo hasta junio de 2028 con la Pandilla, pero este contrato podría disolverse si La Fiera se hace de sus servicios con su opción de compra.

De más a menos

Sebastián Vegas llegó a su mejor valor en el año 2020 cuando estaba en la disciplina de los Rayados de Monterrey, ya que estaba valuado en seis millones de euros. Lamentablemente para su causa y por razones naturales como la edad, el chileno ha bajado su valor sustancialmente y hoy, su costo es de un millón y medio de euros.

Finalmente, se espera la confirmación oficial por parte de los clubes sobre la cesión y ver nuevamente al andino en nuestro balompié. El canterano de Audax Italiano también estuvo en los Cañoneros de Mazatlán, por lo que no desconoce para nada el futbol mexicano de la Liga MX.