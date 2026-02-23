10 prospectos que pueden ROBARSE EL SHOW en el Combine del Draft NFL

La semana del Combine siempre tiene algo especial. Más allá de cronómetros y saltos, es el escenario donde nacen historias que pueden cambiar carreras en cuestión de días. En el camino rumbo al Draft NFL 2026, varios talentos llegan con la oportunidad de disparar su valor y convertirse en tema central de conversación en toda la liga.

El evento anual en Indianapolis vuelve a reunir a evaluadores, entrenadores y ejecutivos de la NFL para medir a los mejores prospectos universitarios. Aunque las pruebas físicas no siempre determinan el éxito profesional, un rendimiento explosivo puede catapultar a cualquier jugador en los tableros del Draft NFL.

Esta generación podría no tener el mismo ruido mediático que otras, pero sí cuenta con atletas capaces de convertirse en las grandes sorpresas del fin de semana.

¿Qué prospectos del Draft NFL 2026 pueden convertirse en las estrellas del Combine?

Encabezando la lista aparece el linebacker Sonny Styles de Ohio State Buckeyes, un atleta con tamaño, velocidad y lectura defensiva que podría dominar prácticamente todas las pruebas físicas.

También destaca el ala cerrada Kenyon Sadiq de Oregon Ducks, considerado uno de los talentos más intrigantes por su combinación de velocidad y capacidad atlética.

En la posición de receptor, el velocista Brenen Thompson de Mississippi State Bulldogs podría robar reflectores con su tiempo en las 40 yardas, mientras que Jeff Caldwell de Cincinnati Bearcats promete números sobresalientes en salto y explosividad.

Otros nombres a seguir incluyen al ala cerrada Michael Trigg de Baylor Bears y al quarterback Taylen Green de Arkansas Razorbacks, cuyo físico y potencia de brazo podrían atraer miradas.

Fernando Mendoza, ¿posible Pick 1 del NFL Draft?

Cómo el NFL Scouting Combine puede redefinir el valor de un prospecto rumbo al Draft NFL

El Combine no solo mide velocidad o fuerza; también pone bajo la lupa la proyección atlética y el potencial de desarrollo. Jugadores como el linebacker Jake Golday, el ala cerrada Eli Stowers, el receptor Bryce Lance y el tackle Dametrious Crownover llegan con el objetivo de demostrar que sus herramientas físicas pueden traducirse en impacto inmediato.

El precedente más reciente recuerda cómo actuaciones espectaculares pueden impulsar carreras, como ocurrió con Nick Emmanwori antes de consolidarse con los Seattle Seahawks.

En una clase que busca identidad, estos nombres representan la posibilidad de transformar la narrativa del Draft NFL 2026. Porque en Indianapolis, a veces basta un sprint perfecto o un salto memorable para cambiarlo todo.