¡DEFINIDO! El orden del Draft 2026 de la NFL tras el Super Bowl LX

La NFL confirmó que el Draft 2026 se celebrará en Pittsburgh del 23 al 25 de abril de 2026; la fase final del calendario y la posición exacta de las 32 selecciones de primera ronda se definieron una vez terminado el Super Bowl.

Te puede interesar: ÚLTIMA HORA: Los Seattle Seahawks tienen su primer baja tras ganar el Super Bowl LX

Las posiciones altas pertenecen a los equipos con peores registros de la temporada regular 2025 y las dos últimas plazas (31 y 32) corresponden al perdedor y ganador del Super Bowl, respectivamente. La primera selección general quedó en manos de Las Vegas Raiders, por lo que es casi un hecho que tomarán al Quarterback Fernando Mendoza de Indiana; la estructura completa del orden puede verse afectada por intercambios y cambios de última hora, pero el listado oficial post-Super Bowl ya está publicado.

Así quedó el Draft 2026

Orden oficial de la Primera ronda (1–32) tras Super Bowl LX:

1. Las Vegas Raiders

2. New York Jets

3. Arizona Cardinals

4. Tennessee Titans

5. New York Giants

6. Cleveland Browns

7. Washington Commanders

8. New Orleans Saints

9. Kansas City Chiefs

10. Cincinnati Bengals

11. Miami Dolphins

12. Dallas Cowboys

13. Los Angeles Rams (vía Falcons)

14. Baltimore Ravens

15. Tampa Bay Buccaneers

16. New York Jets (vía Colts)

17. Detroit Lions

18. Minnesota Vikings

19. Carolina Panthers

20. Dallas Cowboys (vía Packers)

21. Pittsburgh Steelers

22. Los Angeles Chargers

23. Philadelphia Eagles

24. Cleveland Browns (vía Jaguars)

25. Chicago Bears

26. Buffalo Bills

27. San Francisco 49ers

28. Houston Texans

29. Los Angeles Rams

30. Denver Broncos

31. New England Patriots

32. Seattle Seahawks.

¿Por qué el orden del Draft 2026 quedó de esa manera?

El orden refleja resultados directos de la temporada 2025 y las reglas de desempate, además de incluir intercambios previos que ya alteraron varios puestos (por ejemplo picks en manos de Rams, Jets y Cowboys). Durante la offseason estos puestos seguirán siendo dinámicos; los equipos tradicionalmente negocian y mueven selecciones antes y durante el Draft para ajustar sus necesidades.

Te puede interesar: ¡ATENCIÓN! Todos los Super Bowl que han ganados los Seahawks en su historia