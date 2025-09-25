11 de lujo; esta es la alineación estelar de futbolistas que están o han pasado por la cárcel

A lo largo de la historia el futbol ha presentado un sinfín de historias de superación en torno a futbolistas que llegaron de la nada y alcanzaron la cima mundial; no obstante, también existen ejemplos de atletas que, por diversas situaciones o decisiones, llegaron o se encuentran actualmente en la cárcel.

Así fue el primer entrenamiento de Dani Alves en Ciudad Univesitaria

Son tantos los futbolistas que han tenido esta etapa de su vida que, incluso, si se unen jugadores nacionales e internacionales se podría hacer un 11 realmente imponente. Ante ello, luce interesante conocer la alineación de atletas que han pisado la prisión en algún momento de su vida.

11 de lujo: ¿Qué futbolistas han estado en la cárcel?

Imposible iniciar este 11 de lujo sin colocar como portero al Gato Ortiz, quien fue portero de Jaguares y estuvo vinculado con una red de secuestradores. En la zona defensiva aparecerían Dani Alves (con pasado en Barcelona y Pumas), Adam Johnson (ex del Manchester City) y George Best, por lo que desde aquí sabrás que la alineación es por demás ofensiva.

Te puede interesar: ¿Qué equipo lidera la tabla general del Apertura 2025 tras la Jornada 10?

Te puede interesar: ¿Qué es la morfopsicología, enfermedad que “salvó" a José Juan Macías?

Nuestra historia tendrá un capítulo más mejor, cuando mengüemos y cuando Cristo crezca en nosotros!

Juan 3:30

Reina-Valera 1960

30 Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. pic.twitter.com/TL3gHyTU4i — Dani Alves (@srDaniAlves) July 27, 2025

En el centro del campo, elementos como Ronaldinho, quien también jugó en la Liga BBVA MX, sería de los futbolistas a seguir con pasado en la, mientras que junto a él estarían otros icónos tales como Joey Barton, también con pasado en la Premier League, y Lee Hughes, quien le quitó la vida a un conductor. Finalmente, los cuatro elementos del eje de ataque podrían ser Duncan Ferguson, Marlon King, Robinho y Renato Ibarra, otrora futbolista del América.

¿De qué se le acusa a Robinho y por qué está en la cárcel?

Uno de los jugadores más sonados por su presente en la cárcel es Robinho, quien en el pasado disputó minutos en la Selección de Brasil y el Real Madrid. El carioca es acusado por una condena de nube años por violación grupal, misma que fue impuesta por la justicia de Italia en el año 2017, aunque fue confirmada en 2022.

Robinho at his peak was pure samba on the pitch — stepovers, elasticos, & street flair that made defenders dizzy. A true magician with the ball. pic.twitter.com/ExXmYJDRZF — football nostalgic (@futball_diary) September 22, 2025

Se sabe que actualmente Robinho se encuentra en la Penitenciaría II Dr. José Augusto César Salgado de Sao Paulo desde marzo, por lo que se vislumbran años aún más complicados para quien fuera estrella del conjunto merengue.

