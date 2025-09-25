Así va la tabla general de la Liga BBVA MX tras la Jornada 10 del Apertura 2025

Se fue la Jornada 10 del Torneo Apertura 2025. Con actividad de Fecha Doble en la Liga BBVA MX, Cruz Azul mantiene la cima de la tabla general luego de haber rescatado el empate ante Querétaro, resultado con el que el equipo de La Noria mantuvo el invicto en la presente campaña para alcanzar 24 puntos en el certamen.

El segundo puesto es del Toluca. En un encuentro que vio una lluvia de goles, los ‘Diablos Rojos’ vencieron a Monterrey por 6-2 para alcanzar 22 unidades. Mientras que ‘Rayados’ es tercero con los mismos puntos a pesar de la derrota en el Estadio Nemesio Diez.

En cuarto lugar aparece el América, equipo que obtuvo la victoria ante el Atlético de San Luis. En quinto y sexto, se encuentran Tigres y Xolos para mantenerse en puestos de Liguilla directa.

Lugares de Play-In hasta la Fecha 10 del Apertura 2025

Para los puestos de Play-In, los Bravos de Juárez ocupan el séptimo lugar. El equipo de La Frontera tiene 15 puntos tras derrotar a Pumas. Pachuca es octavo con 14 unidades luego de igualar frente a Puebla. El Club Universidad Nacional es noveno con 13 puntos y León es décimo con 12 unidades.

Por debajo, Chivas está en el lugar 11, el Atlético de San Luis ocupa el 12 seguido de Santos, Necaxa, Mazatlán, Querétaro, Atlas y ‘La Franja’.

