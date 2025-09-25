José Juan Macías, de estar casi retirado a resurgir en Pumas gracias a la morfopsicología

Si bien el presente de los Pumas no es el mejor de todos, vale decir que una luz de esperanza en el eje de ataque del cuadro universitario es nada más y nada menos que José Juan Macías, quien después de haber superado cinco lesiones importantes se dice listo para resurgir en la Liga BBVA MX.

La carrera profesional de José Juan Macías ha sido por demás difícil, pues además de los dolores físicos que ha tenido que soportar, el otrora seleccionado nacional también ha tenido problemas emocionales que, hasta ahora, no le impidieron brillar. Sin embargo, ha podido salir adelante gracias al uso de la morfopsicología.

¿Qué es la morfopsicología, la cual sacó del “retiro” a José Juan Macías?

Fue el propio jugador quien en el pasado reveló que uno de los procesos que le ayudaron en su etapa de rehabilitación fue la morfopsicología, la cual, según la docente de la UNAM Adriana González, es una disciplina que ayuda a analizar la relación entre la personalidad y los rasgos físicos de cada ser, entre los que destacan su desarrollo emocional o su carácter.

José Juan Macías pasó dos años y cuatro meses sin anotar un gol. Hoy anotó su segundo gol en dos partidos consecutivos.



Pese al empate de Pumas, vale destacar esto porque las lesiones han lastrado su carrera. Parece que Efraín Juárez está ayudando a devolverle la confianza. pic.twitter.com/jiqlLSRfBu — Gabriel Peraza (@GabrielPeraza_) September 21, 2025

Se trata, entonces, de comprender las habilidades, actitudes y la manera de ser de una persona en específico ante distintos desafíos de su día a día, por lo que los apartados a estudiar son las facciones del rostro, las actitudes, el temperamento, sus comportamientos y el potencial de cada uno de estos.

¿Cuáles han sido los números de José Juan Macías en su llegada a Pumas?

José Juan Macías fue presentado oficialmente como refuerzo de Pumas en agosto del 2025, esto después de que el club únicamente se quedará con Memote Martínez como eje de ataque. Y si bien sigue sin ser titular absoluto en el club, puede presumir un total de dos anotaciones y una asistencia en 38 minutos disputados.

🎙️Miguel Mejía Barón, vicepresidente deportivo, Eduardo Saracho, director de estrategia deportiva, dieron la bienvenida a José Juan Macías y Alan Medina, al Club Universidad Nacional, quienes se suman como refuerzos para el Apertura 2025.



Ante los medios de comunicación, ambos… pic.twitter.com/MoXWnTbJeX — PUMAS (@PumasMX) August 21, 2025

¿En qué equipo José Juan Macías anotó más goles?

Muchos recuerdan la etapa de José Juan Macías en los Esmeraldas de León , equipo en donde acumuló 19 dianas como centro delantero titular. No obstante, fue en el Rebaño Sagrado en donde sumó más cantidad de anotaciones al registrar 27 en 94 compromisos disputados.