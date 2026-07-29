Estos son los 17 clubes que han ganado al menos un título desde el último campeonato de Pumas en 2011

Pumas es uno de los equipos más grandes y tradicionales que existen en la Liga BBVA MX gracias a la cantidad de logros que ha generado para su afición, misma que, sin embargo, no ha celebrado ninguna clase de títulos desde hace más de 15 años, más específicamente desde el 2011.

Inicia la Liga MX

Fue en el Clausura 2011 cuando Pumas obtuvo su último título luego de vencer en la gran final de la Liga BBVA MX a Monarcas Morelia. A partir de ahí el cuadro del Pedregal ha llegado a tres finales nacionales y una continental; sin embargo, no ha podido obtener el triunfo en ninguna.

¿Qué equipos han ganado al menos un título desde el último campeonato de Pumas?

En este periodo de tiempo es Tigres quien se ha alzado con más cantidad de títulos con un total de 14 campeonatos, mismos que han sido suficientes para superar en trofeos oficiales a Pumas y que ha hecho que el cuadro de la Sultana se coloque en el debate de los más grandes del país.

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Equipos que han ganado al menos un campeonato de Primera División desde el último título de Pumas en el Clausura 2011.



14 Tigres

13 América

11 Cruz Azul

7 Monterrey

6 Pachuca

5 Guadalajara

5 León

5 Santos Laguna

5 Toluca

3 Atlas

2 Morelia

2 Necaxa

2 Puebla

2 Querétaro

1 Dorados… pic.twitter.com/9RCzAVwZLc — Goles y Cifras Oficial (@golesycifrasmx) July 26, 2026

En segundo lugar se encuentra América con un total de 13 títulos, mientras que en el tercer puesto le sigue Cruz Azul gracias a los 11 campeonatos sumados hasta ahora, el último de ellos frente al Toluca en el Campeón de Campeones del fin de semana pasado en donde vencieron a su rival por 3-1.

Rayados (7), Pachuca (6), Guadalajara, León, Toluca y Santos (5), son otros equipos que han ganado muchos campeonatos desde el último título de Pumas. Finalmente, otras escuadras como Atlas (3), Morelia (2), Necaxa (2), Puebla (2), Querétaro (2), Dorados (1), Xolos (1) y Veracruz (1), también lo han conseguido.

¿Pumas es candidato al título del Apertura 2026?

Si bien mantienen la base que logró llegar a la final del torneo anterior salvo la salida de Jordan Carrillo, la realidad es que, tras la baja de Efraín Juárez, en estos momentos Pumas no destaca como uno de los favoritos en el torneo como sí ocurre con Cruz Azul, Chivas, Toluca y Tigres.