180 millones de euros y se llevan al francés Kylian Mbappé

Si cuentas entre 160 y 180 millones de euros podrías hacerte de los servicios del astro francés Kylian Mbappé para que jugara con tu equipo.

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Este es el precio que costaría el delantero de 24 años de la selección francesa, de acuerdo con los principales organismos y webs de estimación del valor de mercado de un futbolista.

Para el Observatorio del futbol CIES tasa al jugador, apartado del PSG por negarse a renovar hasta 2025, en 163,2 millones de euros, teniendo en cuenta que le queda solo un año de contrato.

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Una estimación que se dispararía hasta los 261.8 millones en caso de que la vinculación contractual de Mbappé fuese de tres años o más. Dos de las webs referencia del mercado de fichajes, Transfermarkt y Football Benchmark, aportan cifras parecidas, en torno a los 180 millones.

Nasser Al-Khelaifi, presidente del equipo del Paris Saint-Germain (PSG), esperará al 31 de julio, la fecha límite que dio al futbolista galo, para saber si renueva hasta 2025 o comenzará a evaluar ofertas de otros equipos.

En todo caso, Mbappé tendría que aceptar ser traspasado, algo que públicamente ha rechazado, pues pretende cumplir su contrato hasta 2024 (cuando podría ser fichado por otro club gratis).

El equipo saudí Al-Hilal ofrece 200 millones por Mbappé

Los medios franceses siguen dando como favorito al Real Madrid, que estuvo a punto de ficharlo en 2021, pero su propuesta de unos 200 millones fue rechazada. No obstante, se han citado también como pretendientes a clubes de Arabia Saudita y a ingleses. Ayer se dio ha conocer que el equipo saudí Al-Hilal pone sobre la mesa 200 millones para el PSG y 400 millones para el jugador en dos años.

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El PSG busca recuperar parte de los 180 millones que pagó en 2017 al Mónaco, una cantidad que se une al estratosférico salario del futbolista, de unos 70 millones al año, firmado en la renovación de 2022.

La prensa francesa especula con la posibilidad de que Mbappé pase un año sin jugar, como sucedió en 2019 con Adrien Rabiot, quien también se negó a renovar. No obstante, sería el desenlace más improbable, teniendo en cuenta que en 2024 hay Eurocopa y Juego Olímpicos.