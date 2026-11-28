Muchas personas han comenzado a hacer del ejercicio una parte de su rutina diaria con el objetivo de cerrar el 2026 de la mejor manera posible en el aspecto físico, pues entienden que un cuerpo sano no solo ayuda a verse bien, sino que también genera una autoestima más elevada.

En ese sentido, sin embargo, existen algunas personas que exageran en cuanto a la cantidad de tiempo que le dedican a su rutina de ejercicio, motivo por el cual no está de más conocer las consecuencias principales que tu cuerpo puede sufrir si realizas una rutina de más de dos horas todos los días.

¿Qué pasa con tu cuerpo si haces más de dos horas de ejercicio al día?

Tu cuerpo puede sufrir lesiones: Por más lógico que parezca, la realidad es que tu cuerpo puede ser protagonista de una serie de lesiones si es que dedicas mucho tiempo de tu día al ejercicio , sobre todo si al momento de hacer los movimientos no cuentas con una técnica adecuada para ellos.

Por más lógico que parezca, la realidad es que tu cuerpo puede ser protagonista de una serie de lesiones si es que dedicas mucho tiempo de tu día al , sobre todo si al momento de hacer los movimientos no cuentas con una técnica adecuada para ellos. Tu cuerpo no se dosifica: Relacionado con el punto anterior, el cuerpo necesita un breve periodo de descanso antes de realizar más actividad física, por lo que si no le entregas este tiempo de relajación y, además, hacer muchas horas durante una semana, el estado físico podría ser deficiente.

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Puede haber alteraciones cardiovasculares: Si realizas un ejercicio intenso prolongado durante muchos días es posible que exista una presión excesiva en el corazón, lo cual, a su vez, puede provocar una serie de alteraciones en esta parte del cuerpo que generan un debilitamiento en este órgano.

¿Cuánto tiempo es recomendable hacer ejercicio por día?

Los expertos en la materia consideran que los adultos y las personas de la tercera edad deben hacer un mínimo de 30 minutos de ejercicio al día. Además, es fundamental contar con una dieta alimenticia que sea entregada por un profesional de la salud.