América se dice listo para disputar el último juego de la temporada regular que tendrá antes del inicio de la Liguilla del Apertura 2026. En este compromiso los de Coapa viajarán a la Sultana del Norte para medirse a Tigres, equipo cuya rivalidad ha crecido en la última década.

América ya está calificado a la fiesta grande del futbol mexicano; sin embargo, aún se juega el liderato de la temporada regular junto a escuadras como Cruz Azul y Chivas. En ese sentido, los aficionados se preguntan cuándo estará disponible Brian Rodríguez después de sufrir una lesión.

¿Cuándo volverá a jugar Brian Rodríguez con el América?

Para dar un poco de contexto, vale decir que Brian Rodríguez se ha perdido los últimos tres encuentros con el Club América, el último de ellos de preparación ante el New York Red Bull, debido a una lesión que le ha impedido entrenar al parejo de sus compañeros durante este mes.

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Ante ello, el portal América Monumental sostiene que el Maguito tampoco tendrá minutos en el último juego de la temporada regular cuando las Águilas visiten la cancha del Volcán Universitario para medirse a Tigres, en un duelo programado para este sábado a las 9 de la noche.

Con ello, se espera que Brian Rodríguez esté listo para los cuartos de final de ida de la Liguilla del Apertura 2026, mismos que se disputarán entre el miércoles y el jueves de la próxima semana, motivo por el cual el charrúa se prepara para la mejor parte de la temporada en México.

¿Qué bajas podría tener América para el duelo ante Tigres?

Además de Brian Rodríguez, Guillermo Almada tampoco podrá contar con Erik Sánchez, quien sumó cinco tarjetas amarillas y está suspendido. Del mismo modo, se espera que Kevin Álvarez tampoco vea acción dado que tiene cuatro amarillas, así como por su participación en la Selección Mexicana.