Se trata, sin duda alguna, del duelo más interesante de este fin de semana y de uno de los más llamativos que la temporada 2026 - 2027 de la Premier League podrá tener. Por tal motivo, es preciso que conozcas todos los detalles que habrá detrás del Arsenal ante Manchester City.

Será durante este domingo que la Jornada 12 de la primera división de Inglaterra sorprenda a todos con el duelo entre los últimos dos campeones de la Premier League, mismos que, dicho sea de paso, están peleando por el primer lugar de la clasificación general en la actualidad.

¿Cuál es el palmarés reciente entre Arsenal y Manchester City?

Lo primero a tener en cuenta es que tanto Arsenal como el Manchester City han sido las dos escuadras más regulares de la Premier League a lo largo de las últimas temporadas, y esto se debe a la enorme inversión realizada que les permite tener figuras en prácticamente todas sus líneas.

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Dicho lo anterior, es preciso decir que, si bien el Arsenal es el actual campeón de la Premier, la realidad es que el palmarés contra el Manchester City no le favorece pues, en los últimos 34 compromisos, el conjunto gunner únicamente ha logrado el triunfo en seis ocasiones.

En estos 34 duelos, el Manchester City se ha hecho con el triunfo en 18 ocasiones, empatando diez veces y cayendo seis en seis compromisos más. En esta cantidad de enfrentamientos, además, los “ciudadanos” registran 63 goles a favor por solo 37 tantos del conjunto dirigido por Mikel Arteta.

¿Cuándo y a qué hora ver el Arsenal vs Manchester City?

La Jornada 12 de la English Premier League entiende que el duelo entre el Arsenal y el Manchester City es el más atractivo que tendrá, por lo que contará con el horario estelar. Es así como ambos equipos se verán las caras este domingo, a las 10:30 de la mañana, a través de Fox One.