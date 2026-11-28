El futbol de los Países Bajos se ha vuelto uno de los más interesantes para ver gracias a la cantidad de mexicanos que han pasado por la primera división neerlandesa. En este caso, la temporada 2026 - 2027 de la Eredivisie cuenta con Mateo Chávez en el AZ Alkmaar.

El AZ Alkmaar es uno de los equipos más representativos que existen en la primera división de los Países Bajos, motivo por el cual Mateo Chávez debe demostrar su nivel en cada oportunidad que tenga en el campo. Por tal motivo, aquí conocerás más respecto al duelo que tendrán ante el Zwolle.

¿Cómo le ha ido a Mateo Chávez en la actual temporada con el AZ Alkmaar?

Mateo Chávez llegará a esta Jornada 14 de la Eredivisie con contrastes realmente significativos en su andar en la temporada, misma en la que inició como uno de los mejores jugadores de la plantilla pero que, ahora, rota entre la titularidad y la banca como el lateral por izquierda.

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🇲🇽 Mateo represents Mexico



🔥 Mateo Chávez kwam in actie voor het Mexicaanse elftal in de met 1-0 gewonnen thuiswedstrijd tegen Jamaica voor de CONCACAF Nations League!#AZAlkmaar #SomosMexico #TheFutureIsOurs pic.twitter.com/hcBj5K6AmO — AZ (@AZAlkmaar) November 18, 2026

El canterano de las Chivas del Guadalajara ha estado en 13 de los 14 juegos que el AZ Alkmaar ha disputado hasta ahora; sin embargo, no en todos ha sido titular. De hecho, en los últimos compromisos el mexicano ha formado parte de la banca, por lo que su ingreso se da en la parte complementaria.

A pesar de ello, Mateo ha tenido una cuota interesante al registrar dos anotaciones y tres pases a gol, por lo que se espera que en este cierre de año vuelva a la titularidad con un AZ Alkmaar que buscará regresar a los primeros puestos de la clasificación este mismo fin de semana.

¿Cuándo y a qué hora ver el Zwolle vs AZ Alkmaar?

Será este domingo 29 de noviembre cuando el AZ Alkmaar visite la cancha del Macepark para enfrentar al Zwolle, en uno de los duelos más interesantes de la Jornada 14 en la Eredivisie. El partido comenzará a las 9:45 de la mañana y se podrá ver a través de Disney Premium.