El Club América llegará a la Liguilla del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX como uno de los equipos más lastimados no solo en cuanto a estilo de juego, sino también en torno a los resultados, y lo anterior se puede verificar a través de una espantosa racha que el cuadro azulcrema ostenta.

Y es que, después de ser líder de la clasificación durante gran parte de la temporada, el América perdió el primer lugar en la última jornada luego de la victoria de Cruz Azul. Además, la realidad es que el presente de Las Águilas dista mucho de lo que fue hace unos meses.

¿Con qué terrible marca llegará el América a la Liguilla del Apertura 2026?

Lo primero a tener en cuenta es que, en estos momentos, el Club América se encuentra en el segundo lugar de la clasificación general con 30 unidades. Esto deriva del triste mes de octubre y noviembre que el club ha tenido en cuanto a resultados en el terreno de juego se refiere.

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Y es que, en realidad, Guillermo Almada está viviendo uno de los momentos más complicados desde su llegada a Coapa, pues entre duelos oficiales y amistosos el Club América registra un total de cinco compromisos sin obtener el triunfo, todo esto a falta de unos días para la Liguilla.

América recientemente perdió en un duelo amistoso en Estados Unidos ante el New York RB; sin embargo, previo a esto también había perdido contra Pachuca en el Estadio Banorte. Además, no logró salir del empate ante escuadras como los Xolos, los Diablos Rojos del Toluca y Pumas.

América, a cerrar bien la temporada regular este fin de semana

Previo al inicio de la Liguilla del Club América tendrá la oportunidad de terminar con esta mala racha cuando se mida en calidad de visitante a los Tigres de la UANL, en un duelo que se llevará a cabo este sábado 21 de noviembre, en la cancha del Volcán Universitario, a las 9 de la noche.