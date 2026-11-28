La Primeira Liga de Portugal presentará, este mismo fin de semana, uno de los duelos más interesantes y atractivos que tendrá en la temporada 2026 - 2027 cuando el Porto, equipo en donde milita Santiago Giménez, reciba en su cancha al Sporting de Lisboa.

Será durante la Jornada 12 cuando se lleve a cabo un auténtico duelo de poder a poder entre dos instituciones que han sido campeonas de Liga en los últimos años y que, por tal motivo, buscarán regresar al trono en esta temporada. ¿Qué debes saber sobre el Porto vs Sporting?

¿Cómo llega el Porto de Santiago Giménez a este duelo ante el Sporting?

Después de 11 jornadas disputadas hasta el momento, el Porto se mantiene en el primer lugar de la clasificación general en la Primaria Liga de Portugal al registrar 33 puntos, por lo que suma 11 victorias y se mantiene invicto registrando, además, 27 goles a favor por solo cinco en contra.

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Del otro lado de la moneda se encuentra el Sporting de Lisboa, equipo que se encuentra en la tercera posición y que acumula 24 unidades dadas sus siete victorias, tres empates y una derrota, por lo que se trata de un duelo entre dos de las mejores instituciones de la temporada.

En cuanto a Santiago Giménez, vale decir que el Chaquito no ha caído con el pie derecho al conjunto lusitano pues, si bien ha tenido más minutos en los últimos partidos, la realidad es que es la tercera opción en el ataque de su entrenador, situación que buscará cambiar a partir de este juego.

¿Cuándo y a qué hora ver el Porto vs Sporting Lisboa?

Este domingo 29 de noviembre el Estadio Do-Drago abrirá nuevamente sus puertas para un juego de vida o muerte entre el Porto y el Sporting de Lisboa, compromiso que se llevará a cabo en punto de las 14:30 horas (tiempo centro de México) y que podrás ver a través de Disney Premium.