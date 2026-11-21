La Selección Mexicana disputó la última fecha FIFA del año accediendo a la ronda semifinal de la CONCACAF Nations League tras derrotar al combinado de Jamaica, en un par de partidos en donde César Montes, actual jugador del Lokomotiv de Moscú, tuvo una destacada participación.

En ese sentido, el portal 365Scores menciona que César Montes estaría considerando volver a la Liga BBVA MX luego de un par de temporadas en la primera división rusa debido a los problemas de seguridad que el país vive, motivo por el cual estos clubes podrían acercarse a él.

¿Qué equipos de la Liga BBVA MX podrían buscar el regreso de César Montes?

Cruz Azul: La Máquina ha buscado a César Montes desde hace más de un año, por lo que, con el supuesto deseo del jugador de volver a la primera división mexicana, no se descarta que finalmente arribe a La Noria toda vez que su hermano, Alán, también forma parte del club capitalino.

La Máquina ha buscado a desde hace más de un año, por lo que, con el supuesto deseo del jugador de volver a la primera división mexicana, no se descarta que finalmente arribe a La Noria toda vez que su hermano, Alán, también forma parte del club capitalino. Chivas: Gabriel Milito ya estaría planeando lo que es el siguiente torneo y, en este análisis, el nombre de César Montes encajaría perfecto en el planteamiento que el argentino muestra semana a semana ya sea como central por derecha o, bien, como líbero en una línea de tres.

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Rayados: César Montes alcanzó su nivel más alto en la Liga BBVA MX cuando defendió los colores de Monterrey. Por tal motivo, no se descarta que la directiva regiomontana vaya de nuevo por él para convertirlo en el nuevo líder en defensa del proyecto del técnico argentino Matías Almeyda.

¿Cuáles son los números de César Montes en el Lokomotiv de Moscú?

Fue en septiembre del 2025 cuando César Montes fue fichado por el Lokomotiv de Moscú, por lo que el central mexicano ya tiene más de dos años en el país ruso. En esta cantidad de tiempo, el Cachorro acumula poco más de 4,660 minutos con el conjunto en turno, mismo en donde suma siete anotaciones y dos pases a gol.