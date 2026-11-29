Ha pasado más de una semana desde que se llevó a cabo el lanzamiento oficial del GTA VI y, la realidad, es que Rockstar Games ha mostrado su felicidad debido a la cantidad de ventas que se han llevado a cabo en este periodo de tiempo tanto en la PlayStation 5 como en la Xbox Series X|S.

La realidad es que el GTA VI estaba estipulado como el videojuego más esperado del año y uno de los más importantes en la historia de esta industria. Ante tal situación, son muchas las personas que se preguntan cuándo será el lanzamiento oficial del mismo para PC.

¿Por qué el GTA VI no se ha lanzado para la PC?

Semanas antes del lanzamiento oficial del GTA VI, Rockstar Games aseguró, a través de distintos espacios, que el videojuego se lanzaría principalmente para la PlayStation 5 y la Xbox Series X|S. Esta situación generó malestar en parte de la comunidad, sobre todo aquella que goza de la PC.

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Congratulations on the launch of GTA VI, @RockstarGames! pic.twitter.com/Alo0kvUYaD — Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) November 19, 2026

Sin embargo, esta decisión tiene un trasfondo interesante. El Grand Theft Auto VI se lanzó el pasado 19 de noviembre para las principales consolas de videojuegos que hay a nivel mundial, y esto se debe a que Rockstar Games las prioriza toda vez que estas tienen una base principal en la que las ventas son escalonadas en las principales tiendas.

En otras palabras, las consolas antes mencionadas tienen especificaciones fijas, un hecho que permite optimizar de forma más clara el juego en estas. Es así como el lanzamiento del GTA VI en la PC se realizará una vez que el ordenador alcance el mismo nivel de calidad que las consolas en turno.

¿En qué fecha saldría el GTA VI para PC?

De acuerdo con información del portal La Razón, distintos reportes de la industria mencionan que el GTA VI podría llegar a la PC durante los primeros tres meses del año 2027; es decir, una vez que los usuarios hayan disfrutado de este videojuego en la PlayStation 5 o, bien, la Xbox Series X|S.