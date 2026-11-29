El mercado de fichajes dentro de la Liga BBVA MX abrirá pronto y dos equipos que esperan ser protagonistas en este rubro son Cruz Azul y Atlas. El primero por el hecho de celebrar su centenario en 2027, mientras que el segundo deriva de la inyección económica que el club tuvo en los últimos meses.

Ante ello, Cruz Azul y Atlas tienen como objetivo reforzar su plantilla con el objetivo de hacer de estas las más poderosas del país. Por tal motivo, existe un jugador que es del interés de ambas instituciones y que no vería con malos ojos regresar a la Liga BBVA MX para el 2027.

¿Qué jugador se pelean tanto Cruz Azul como Atlas?

Fue desde hace algunos meses que Cruz Azul ha buscado con cierta desesperación el fichaje de César Montes, jugador mexicano que forma parte de la Selección Nacional y que, actualmente, está en la primera división de Rusia a través del Lokomotiv, con quien ya lleva un par de temporadas.

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Cruz Azul ha buscado a César Montes desde hace un par de mercados de fichajes, por lo que 2027 podría ser el año en que finalmente lo contraten debido al deseo del Cachorro de volver a la Liga BBVA MX luego de los altercados bélicos que ha vivido en su etapa en el país ruso en estos meses.

Sin embargo, otro club que buscaría llevárselo para el siguiente año es Atlas, institución que no vería con malos ojos su llegada y que estaría dispuesto a pagar más de 7.5 millones de euros que valdría el Cachorro Montes, esto según lo establecido por el medio especializado Transfermarkt.

¿Cuáles son los números de César Montes en el Lokomotiv de Moscú?

César Montes llegó al Lokomotiv de Moscú en septiembre del 2024, por lo que ya tiene más de dos años en la primera división de Rusia. En esta cantidad de tiempo, el Cachorro se ha hecho presente en el marcador con siete anotaciones y dos pases a gol en 57 duelos disputados.