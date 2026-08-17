Estas son las 3 goleadas más grandes en la historia de la Liga BBVA MX

El futbol mexicano cuenta con una historia bastante rica en cuanto a sorpresas en el campo se refiere, por lo que, a lo largo de estas décadas, la Liga BBVA MX ha presenciado resultados que no solo fueron espectaculares, sino que son realmente sorpresivos por la forma en cómo se dieron.

Colectivamente, al América no le alcanza

La brecha entre los equipos ha comenzado a hacerse más grande con el pasar de los años entre aquellos que pelean por el título y quienes desean no ser el último de la tabla general. Por tal motivo, aquí conocerás las 3 goleadas más espectaculares en la historia de la Liga BBVA MX.

¿Cuáles son las 3 goleadas más grandes en la historia de la Liga BBVA MX?

Veracruz vs Monterrey: Fue el 26 de mayo del año 1946 cuando el futbol mexicano apenas atravesaba sus primeros años en el ambiente máximo. Aquí, el equipo que hoy está desaparecido no tuvo problema en vencer a los Rayados en un juego correspondiente a la Liga Nacional por 14-0.

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León vs Torreón: Casi 30 años después, el 18 de junio de 1972, el conjunto esmeralda sorprendió a propios y extraños luego de vencer a su rival a través de un espectacular marcador de 11-3, mismo que se ha convertido en uno de los más diferenciales que la Liga BBVA MX ha tenido en su historia.

Casi 30 años después, el 18 de junio de 1972, el conjunto esmeralda sorprendió a propios y extraños luego de vencer a su rival a través de un espectacular mismo que se ha convertido en uno de los más diferenciales que la ha tenido en su historia. España vs Monterrey y León vs Atlante: El tercer rubro en este apartado es para la victoria de España sobre Monterrey por 10-1, mismo resultado que obtuvo el León sobre el Atlante. El primero de estos se dio el 31 de marzo de 1946, mientras que el segundo se dio el 21 de septiembre de 1947.

¿Cuál fue la última gran goleada dentro del futbol mexicano?

Posiblemente, la última gran goleada que se recuerda en la Liga BBVA MX se dio el pasado 20 de agosto del 2022 cuando, durante el torneo Apertura, América derrotó sin problemas a Cruz Azul por 7-0 en juego correspondiente a la Jornada 10, misma que, a la postre, causó el despido del uruguayo Diego Aguirre.