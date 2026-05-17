¿Cuáles son los 3 jerseys más bonitos en la historia del Club América?

El Club América es considerado el más grande dentro del futbol mexicano gracias a la cantidad de títulos de Liga BBVA MX que ha conquistado a lo largo de su historia, lo cual ha hecho que millones de personas, en México y Estados Unidos, sigan de cerca el presente de la institución.

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Sin embargo, la escuadra azulcrema también destaca por contar con jerseys realmente atractivos y considerados dentro de los más lindos año tras año en la primera división mexicana. Ante ello, ¿te has preguntado cuál es el uniforme más bonito en la historia del Club América?

Estos son los jerseys más bonitos en la historia del América

Temporada 2014 - 2015: Muchos analistas y aficionados coinciden en que este uniforme, creado por la marca Nike, es el más bonito en la historia -al menos reciente- del Club América gracias a que es completamente amarillo con detalles minimalistas en color azul.

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Temporada 2004 - 2005 : Durante este año el América sorprendió a propios y extraños después de colocar el escudo en el centro del jersey, así como distintos detalles en el cuello y en los costados. Este, además, fue utilizado por figuras como Germán Villa y Guillermo Ochoa.

: Durante este año el América sorprendió a propios y extraños después de colocar el escudo en el centro del jersey, así como distintos detalles en el cuello y en los costados. Este, además, fue utilizado por figuras como Germán Villa y Guillermo Ochoa. Temporada 2023 - 2024: El top tres lo cierra uno de los últimso jerseys que el Club América lanzó, mismo que entrará a la historia por haber protagonizado el bicampeonato de André Jardine y en el que, además de tener pocos patrocinadores, también sobresale el color amarillo con detalles azules.

¿Qué colores suele utilizar el Club América en sus jerseys de visitante?

Mientras que el color amarillo es el caracterítico para el Club América, la institución azulcrema se ha atrevido a jugar con otras tonalidades en su jersey de visitante. Entre estos destacan las tonalidades azules, blancas, grises e, incluso, en algún momento utilizaron el color anaranjado.