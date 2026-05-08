Revelan la fecha para FANTASTICAMANIA 2026; ¿cuándo y dónde será el evento del CMLL?

Se trata, sin duda, de uno de los eventos luchísticos más importantes que existen dentro del ambiente nacional. Fantasticamania 2026 está prácticamente a la vuelta de la esquina, motivo por el cual en los próximos párrafos conocerás todos los detalles respecto a la función del CMLL.

Penta Zero Miedo | Entrevista EXCLUSIVA con la figura mexicana en WWE

Fantasticamania es un evento que reúne a lo mejor del Consejo Mundial de Lucha Libre con la comunidad nipona; es decir, con las empresas más importantes que Japón tiene en la actualidad. Por tal motivo, aquí conocerás cuándo, dónde y qué representantes habrá en esta función.

¿Cuándo y dónde será Fantasticamania 2026?

Fue Julio César Rivera, conductor del Consejo Mundial de Lucha Libre, quien reveló que Fantasticamania se llevará a cabo el próximo viernes 19 de junio; es decir, en poco menos de dos meses. La función, como ocurre normalmente en estos días, iniciará en punto de las 20:30 horas.

Te puede interesar: Aumenta la polémica entre Pumas y América; este partido lo provocó

Te puede interesar: La razón por la que Cruz Azul es el favorito para ganar el título del Clausura 2026

Tiger Mask Mexico Retirement Match for Fantasticamania pic.twitter.com/2a6qDuWNtR — foos (@elClubLucha) May 7, 2026

Cabe mencionar que Fantasticamania se ha convertido en el tercer evento más importante del Consejo Mundial de Lucha Libre solo por debajo del Aniversario y de Homenaje a Dos Leyendas, por lo que se espera un lleno pletórico al interior de la Arena México durante dicho día.

Hasta el momento, el CMLL no ha revelado la cartelera completa de este evento; sin embargo, sí aseguró que la función tendrá la participación de técnicos y rudos de New Japan Pro Wrestling, así como luchadores del roster de Stardom, una de las empresas más importantes en este rubro. Ante ello, nombres como Místico y último Guerrero han comenzado a aparecer.

¿Fantasticamania tendrá colaboración con AEW?

A diferencia de lo que ocurrió en la edición pasada, hasta el momento el CMLL no ha confirmado la colaboración con los luchadores provenientes de All Elite Wrestling; sin embargo, no se descarta que este anuncio llegue en los próximos días considerando la buena relación entre ambas empresas.