3 jugadores que fueron campeones en América y Pumas

El Clásico Capitalino entre América y Pumas no solo divide a la afición, también construye historias únicas dentro del futbol nacional. A lo largo de los años, pocos futbolistas han logrado cruzar esa delgada línea entre ambos clubes y aún menos han conseguido triunfar en los dos lados.

Brasileirao | Resumen de Miercoles Botanero | J6 | 2026

Ser campeón con América y con Pumas es un logro que va más allá del talento: implica adaptarse a dos instituciones con identidades opuestas y soportar la presión de dos de las aficiones más exigentes del país. Estos jugadores no solo defendieron ambas camisetas, sino que dejaron huella levantando títulos en los dos equipos.

Campeones con América y Pumas: los 3 jugadores que marcaron historia en ambos clubes

Moctezuma Serrato

Fue uno de los primeros casos destacados. Se coronó campeón con América en el Verano 2002 bajo la dirección de Manuel Lapuente. Años más tarde, llegó a Pumas y repitió la hazaña en el Clausura 2004, formando parte de una de las etapas más exitosas del club universitario.

Efraín Juárez

Debutó con Pumas en 2008 y fue campeón en el Clausura 2009. Tras su paso por Europa, regresó a México para jugar con América, donde también se consagró en el Clausura 2013 en la recordada final ante Cruz Azul. Actualmente, vive una nueva etapa como director técnico de los universitarios.

Luis Fuentes

Surgido de Pumas, fue campeón con los universitarios en 2009 y 2011. Con el paso de los años llegó al América, donde se consolidó como titular y levantó el título en 2023, formando parte del plantel que consiguió la decimocuarta estrella azulcrema.

Clásico Capitalino 2026: horario y sede del partido de América vs. Pumas

El próximo América vs Pumas se jugará en el Estadio Olímpico Universitario, en un duelo correspondiente a la jornada 12 del torneo Clausura 2026 que promete emociones intensas. El encuentro está programado para disputarse a las 21 horas.

En cuanto al presente de ambos equipos, América llega como uno de los conjuntos más sólidos del campeonato, ubicado en la parte media de la tabla (17 puntos) y con una ofensiva constante en goles. Por su parte, Pumas se mantiene muy competitivo en zona de clasificación con 20 puntos, buscando sumar puntos clave para escalar posiciones.