¿POLÉMICA? El árbitro que pitará el Pumas vs América de la Jornada 12 de la Liga BBVA MX

La Comisión de Árbitros designó a como árbitro central para el Clásico Capitalino entre Pumas y América, correspondiente a la Jornada 12 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX. El silbante estará acompañado en el VAR por Erick Yair Miranda y Óscar Macías Romo, en una asignación que ha generado conversación tras su anuncio.

El nombramiento llega ha dejado un sabor de boca particular para el América, marcado por los antecedentes entre Ramos Palazuelos y los Azulcremas, especialmente por la Final del Apertura 2019 ante Monterrey, donde decisiones arbitrales continúan siendo señaladas por un sector de la afición. Desde entonces, su presencia en partidos del conjunto capitalino suele generar reacciones en redes sociales.

Además, el árbitro mexicano vuelve a la actividad en la Liga BBVA MX tras haber estado fuera del país en días recientes, luego de un contratiempo en Medio Oriente derivado de un conflicto en la región. Su regreso coincide con uno de los partidos más atractivos de la jornada.



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Así se jugará el Clásico Capitalino en CU en la Jornada 12 del Clausura 2026

El encuentro se disputará el sábado 21 de marzo de 2026 a las 21:10 horas en el Estadio Olímpico Universitario. Pumas llega ubicado en la quinta posición con 20 puntos, tras empatar 2-2 ante Cruz Azul en la jornada anterior.

Para este compromiso, el conjunto universitario no contará con Nathan Silva, quien fue expulsado por doble tarjeta amarilla, por lo que tendrá que ajustar su línea defensiva.

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Por su parte, América se presenta en el séptimo lugar con 17 unidades, luego de vencer 2-0 a Mazatlán. El equipo azulcrema encara el partido tras su participación en los Cuartos de Final de la Concacaf Champions Cup frente al Philadelphia Union, situación que podría influir en el desgaste físico del plantel.

Con estos elementos, el Clásico Capitalino se perfila como uno de los duelos más cerrados de la jornada, con ingredientes tanto dentro como fuera de la cancha.