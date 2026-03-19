CONFIRMADO: Pumas sufre otra BAJA, a días del partido del fin semana del Clausura 2026

Previo a la Jornada 13 de la Liga BBVA MX Femenil, Pumas Femenil sufrirá una baja importante en defensa, Celia Gaynor no estará disponible para el duelo ante Pachuca tras haber sido expulsada en su más reciente compromiso. La zaguera estadounidense, de 25 años, ha sido una titular recurrente a lo largo del torneo, acumulando 1,080 minutos en 12 jornadas, y la tarjeta roja que recibió ante Xolos representa su primera expulsión del Clausura 2026.

La ausencia se da luego del encuentro correspondiente a la Jornada 12, disputado el martes 17 de marzo en el Estadio Caliente, donde las universitarias cayeron 2-1 frente a Xolos de Tijuana. El partido se mantuvo parejo durante gran parte del segundo tiempo, pero se definió en el tramo final.

A falta de quince minutos para el cierre, un error en la zona baja de Pumas permitió que Danielle Fuentes aprovechara la jugada para marcar el 2-1 definitivo a favor del conjunto local. Ya en tiempo de compensación, Gaynor fue expulsada, lo que derivó en su suspensión para el siguiente compromiso.

Te puede interesar: ¡Nadie lo sabía! La JOYA mexicana que juega en un equipo HISTÓRICO en Italia

¿Cómo va Pumas en el Clausura 2026?

Con este escenario, Pumas Femenil llegará al partido de la Jornada 13 con una modificación obligada en su línea defensiva. El equipo recibirá a Pachuca este domingo 22 de marzo en el Estadio Olímpico Universitario.

Actualmente, el conjunto auriazul se ubica en la posición 11 de la tabla general del Clausura 2026, en una racha reciente en la que ha perdido tres de sus últimos cinco partidos, además de registrar una victoria y un empate en ese lapso.

El encuentro está programado para las 12:00 horas, donde las universitarias buscarán recomponer el camino y sumar tres puntos en en casa.

Te puede interesar: Así va la tabla de goleo de la Liga BBVA MX Femenil tras la Jornada 12 del Clausura 2026