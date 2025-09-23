Hoy sufren en Chivas, pero estos 3 futbolistas enfrentaron a Ousmane Dembélé, actual Balón de Oro

El pasado lunes 22 de septiembre se dio a conocer que Ousmane Dembélé se convirtió en el ganador del Balón de Oro, lo cual lo acredita como el mejor futbolista del mundo en el último año. En este contexto, ¿sabías que, en el pasado, tres futbolistas de la plantilla actual de Chivas lo enfrentaron?

Javier Hernández, Érick Gutiérrez y Richard Ledezma tuvieron la oportunidad de enfrentar a Ousmane Dembélé cuando los cuatro coincidieron en Europa, siendo el Chicharito el que mejores resultados tuvo en relación a sus compañeros. ¿Cómo le fue a los jugadores de Chivas enfrentando al Balón de Oro actual?

¿Cómo les fue a los futbolistas de Chivas cuando enfrentaron a Ousmane Dembélé?

En primera instancia, vale decir que el Chicharito Hernández y Osmane Dembélé se cruzaron cuando ambos formaban parte de la Bundesliga, uno con el Bayer Leverkusen y el otro con el Borussia Dortmund. El primer encuentro entre ambos terminó 2-0 en favor de “Las Aspirinas”; de hecho, Javier anotó el segundo tanto para su club.

Hernández se enfrentó dos veces más al actual Balón de Oro, una vez más en la Bundesliga y la última en LaLiga, el francés con el Barcelona y el mexicano con el Sevilla. De hecho, en este compromiso fue “El Mosquito” quien se quedó con el triunfo por 4-0, en un resultado en donde también fue expulsado por insultar al árbitro.

Así como el delantero de Chivas, Érick Gutiérrez y Richard Ledezma también enfrentaron a Ousmane Dembélé cuando formaban parte de la plantilla del PSV. Dicho encuentro se dio en la fase de grupos de la temporada 2018-2019 de la Champions League y la fase de grupos 2024-2025 (en este caso Ledezma).

¿A quién superó Ousmane Dembélé en la gala del Balón de Oro?

La terna por el Balón de Oro consideró a jugadores de élite tales como Lamine Yamal, Raphinha y Vitinha, por considerar algunos. Sin embargo, al final fue el elemento del PSG quien se quedó con el galardón debido a lo que obtuvo a nivel nacional e internacional con su Selección.

¿Cuándo y contra quién será el próximo partido de Chivas?

