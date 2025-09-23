El refuerzo que llegó como bomba al América y fracasó, ahora es millonario lejos del futbol

En el año 2019, las Águilas del América sacaron la casa por la ventana con la contratación de Giovani Dos Santos , un futbolista con pasado en Europa que venía de tener buenas campañas en el LA Galaxy de la MLS. Su estancia en Coapa, sin embargo, dejó más dudas que certezas.

El canterano del FC Barcelona nunca pudo acoplarse a la institución azulcrema y, entre bajas de juego y lesiones de consideración, salió del club con más pena que gloria. Curiosamente, hoy Giovani Dos Santos puede presumir un éxito financiero totalmente alejado del América y el futbol en general.

¿A qué se dedica actualmente Giovani Dos Santos, el refuerzo que fracasó con América?

Después de su paso por el América, Giovani Dos Santos tomó la decisión de retirarse del futbol para concentrar sus esfuerzos en otros negocios fuera de este deporte. En ese sentido, reportes de El Universal sostienen que cuenta con una empresa de químicos que guarda relación con distintos negocios en Petróleos Mexicanos.

La empresa de Giovani Dos Santos tendría el nombre de Procura México y, entre sus objetivos, está el de limpiar las aguas en las instalaciones petroleras. Ante ello, se estima que las ganancias del campeón del mundo Sub-17 serían de alrededor de 10 millones de pesos anuales; además, este también cuenta con un amor profundo hacia el golf, por lo que no descarta buscar una carrera en este deporte.

¿Cuáles fueron los números de Giovanni Dos Santos en el América?

El canterano del conjunto blaugrana llegó al América en julio del 2019 como una de las promesas en ataque del club que, un año antes, había logrado el campeonato. Desafortunadamente para su causa, Giovani Dos Santos nunca pudo despegar, por lo que su paso fue más cuestionable que aceptable.

De acuerdo con Transfermarkt, el extremo mexicano disputó un total de dos mil 225 minutos distribuidos en 42 encuentros. En esta cantidad de compromisos, Giovani Dos Santos acumuló solamente cuatro anotaciones y dos pases a gol, lo cual habla del poco impacto que tuvo con el conjunto azulcrema.