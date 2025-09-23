Pumas sufre una baja sensible para la Jornada 10 del Apertura 2025

Pumas sacó un empate ante Tigres en CU y ahora buscará sacar un buen resultado cuando visite a Juárez. Los felinos siguen invictos desde la jornada 2 y esperan mejorar su imagen para llegar de la mejor forma a la fase final del torneo.

Los dirigidos por Efraín Juárez tendrán una dura baja para el duelo ante los fronterizos, se trata de uno de los jugadores que ha mostrado su mejor nivel, Jorge Ruvalcaba.

“Al final, no hay mucho que decir: es Keylor Navas. No quiero que me presionen con quién pongo o a quién no pongo. Entendiendo eso, es decisión mía. El ‘Coco’ tuvo un virus y fiebre. No me juzguen por quién pongo o quién no pongo. Tengo un plantel de 22 titulares”, dijo Efraín luego del empate ante Tigres.

Afuera por acumulación de tarjetas

Ruvalcaba fue amonestado ante los felinos y acumuló 5 tarjetas amarillas, por lo que deberá cumplir la sanción en el juego de visita ante Juárez. Efraín busca seguir en ascenso y llegar de la mejor manera a la liguilla.

“La semana pasada Mazatlán falla el penal y terminamos ganando, pero el que no falla, no gana. El grupo es solidario. El pateador oficial se lo da y no hay más. Para pelear. Dieron todo, todos los días. No duermo porque entiendo eso. Hoy viene un rival importante, con jerarquía, y puedo decir que mi equipo juega bien siempre. Al que no le gusta”, expresó el técnico mexicano.

Pumas tiene una racha de 14 años sin coronarse campeón. Tras el duelo ante Juárez, los felinos deberán enfrentar al América en un nuevo clásico capitalino, un duelo que servirá para saber de qué están hechos y si pueden sacar buenos resultados ante grandes rivales.

