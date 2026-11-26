Cruz Azul está a tan solo unas de comenzar su defensa por el título en la Liguilla del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX, por lo que el duelo que tuvo en la Jornada 17 ante las Chivas fue el parámetro perfecto para conocer si los celestes tienen todo para repetir lo que sucedió hace unos meses.

En ese sentido, vale decir que, si bien Cruz Azul es el actual campeón del futbol mexicano, existen algunos jugadores que desean revancha luego de no tener un papel fundamental en la última Liguilla, motivo por el cual aquí conocerás de quienes estamos hablando.

¿Qué jugadores buscarán revancha con Cruz Azul en el Apertura 2026?

Jesús Orozco Chiquete: Entre lesiones y bajas de juego considerables, la realidad es que el canterano de Chivas no logró ser importante en el último campeonato de Cruz Azul, una situación que puede cambiar considerando que el central ha disputado gran parte de los minutos en esta temporada.

Entre lesiones y bajas de juego considerables, la realidad es que el canterano de Chivas no logró ser importante en el último campeonato de una situación que puede cambiar considerando que el central ha disputado gran parte de los minutos en esta temporada. Erik Lira: El contención se perdió la Liguilla pasada luego de estar concentrado con la Selección Mexicana para la Copa Mundial de la FIFA 2026. Ahora, Erik quiere demostrar su valía en la cancha antes de, posiblemente, decirle adiós a Cruz Azul para emigrar a Europa.

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Andrés Gudiño: Andrés perdió la titularidad en el último tramo del torneo pasado, por lo que presenció el título desde la banca. Ahora, parece que el mexicano es la primera opción para Joel Huiqui, motivo por el cual se espera que pueda tener muchos minutos en la fiesta grande del futbol azteca.

¿Cuál podría ser el XI de Cruz Azul para la Liguilla?

Andrés Gudiño sería el arquero principal y este estaría acompañado por una línea de cinco al fondo con elementos como Omar Campos, Jesús Chiquete Orozco, Erik Lira, Amaury García y Alan Mozo. En el centro del campo aparecerían José Paradela, Agustín Palavecino, Andrés Montaño y Charly Rodríguez, mientras que el delantero sería Nicolás Ibáñez.