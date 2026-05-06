3 jugadores que apuntaban a la Copa Mundial de la FIFA 2026 y una espeluznante lesión los dejó fuera

La Copa Mundial de la FIFA es el mayor sueño de los aficionados, pero también de los jugadores que hacen todo lo posible para entrar en las convocatorias de sus respectivas selecciones. Sin embargo, al igual que cada justa mundialista, existe una lista de futbolistas que quedan fuera por una lesión.

Sin duda, las lesiones de última hora son un dolor de cabeza para los técnicos, quienes tienen que cubrir esa baja en poco tiempo, pero también para los jugadores, ya que en algunos casos estaban en un gran momento en su carrera y quedar fuera de la Copa Mundial de la FIFA, es un duro golpe.

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Tres jugadores que iban a ir a la Copa Mundial de la FIFA, pero una lesión los dejó fuera

Uno de los casos más tristes es el de Hugo Ekitiké, delantero francés que estaba pasando por un gran momento con el Liverpool, por lo que tenía su lugar casi asegurado en el once titular de la Selección de Francia, pero una rotura del tendón de Aquiles, lo ha dejado fuera de la Copa Mundial de la FIFA.

Otro elemento que no va a poder demostrar su talento en la cancha en el escenario más importante del futbol, es el alemán Serge Gnabry, quien es un delantero clave para los germanos, pues tiene gol y experiencia, por lo que estaba en la lista final para la Copa Mundial de la FIFA. Sin embargo, el Bayern Múnich ha confirmado que tiene un desgarro fibrilar fuerte en el muslo derecho.

Finalmente, tenemos el caso de Luis Ángel Malagón, quien había sido el portero titular de la Selección Mexicana en los últimos partidos, pero una rotura del tendón de Aquiles izquierdo, lo ha dejado fuera de la Copa del Mundo de la FIFA, por lo que su baja es un duro golpe para los comandados por Javier Aguirre.

