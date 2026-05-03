Ganadores de la Copa Mundial de la FIFA como entrenadores y jugadores

Llegar a disputar una Copa Mundial de la FIFA, es el sueño para cualquier futbolista, pero hasta la fecha son contados los que han logrado levantar el trofeo más deseado en el mundo del deporte. Sin embargo, todavía existe un grupo más exclusivo de los que han logrado la hazaña de ser campeones del mundo estando en el terreno de juego y años después en el banquillo.

¿Quiénes han ganado la Copa Mundial de la FIFA como jugadores y entrenadores?

En esta selecta lista, solamente se encuentran tres personas en casi cien años de historia de la Copa Mundial de la FIFA. El primero fue el brasileño, Mário Zagallo, quien fue un elemento fundamental como jugador para los campeonatos de la Selección de Brasil en Suecia 1958 y Chile 1962.

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Sin embargo, regresó como entrenador de Brasil para la edición de México 1970, logrando llevar a su equipo a ser campeón de la Copa Mundial de la FIFA, siendo el primero en lograr dicha hazaña.

El segundo en poder presumir fue el alemán Franz Beckenbauer, quien hizo su aparición en la Copa Mundial de la FIFA en la edición de Inglaterra 1966, aunque la gloria la alcanzó en la edición de Alemania 1974.

Tras retirarse de las canchas, llegó al banquillo de la Selección Alemana en 1984, en su primer mundial como estratega, llegó a la final en México 1986, pero la gloria la alcanzó en la edición de Italia 1990, logrando vencer a Argentina, quien le había ganado la final cuatro años antes.

Finalmente, tenemos al francés Didier Deschamps, quien fue el líder de Francia en la Copa Mundial de la FIFA de 1998, donde logró levantar el trofeo de campeón como jugador.

Tras dejar las canchas en 2001, comenzó su carrera como entrenador, pasando por varios equipos, hasta llegar al banquillo de la Selección de Francia en 2012, llegando a repetir su éxito como jugador en la edición de la Copa Mundial de la FIFA de Rusia 2018, donde le ganaron en la final a Croacia.

