Al momento de hablar de la Copa Mundial de la FIFA, la mayoría de los aficionados solamente recuerda a las selecciones ganadoras, los jugadores que más goles metieron y que mejor desempeño tuvieron en la justa. Sin embargo, la intensidad de los juegos en muchas ocasiones los lleva a tomar decisiones no tan buenas que terminan en expulsiones.

Por ese motivo, las tarjetas rojas también son en muchas ocasiones las protagonistas de la Copa Mundial de la FIFA, donde algunas ediciones han sido marcadas por la gran cantidad de expulsados que se tuvieron.

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La primera ocasión que se usaron las tarjetas rojas en una Copa Mundial de la FIFA, fue en la edición de México 1970, pero en esa ocasión nadie fue expulsado. Fue hasta la justa de Alemania 1974, cuando el chileno Carlos Caszely, recibió una cartulina roja por una falta sobre el alemán, Berti Vogts.

¿Cuál ha sido la Copa Mundial de la FIFA con más expulsados?

La Copa Mundial de la FIFA de Alemania 2006, es hasta el momento la edición con más jugadores expulsados, con un total de 28 tarjetas rojas, de las cuales 19 fueron por doble amarilla y nueva más de forma directa.

Una de las más recordadas de Alemania 2006, es la del francés Zinedine Zidane en la final contra Italia, tras darle un fuerte cabezazo al italiano Marco Materazzi, situación que ha pasado a la historia de la Copa Mundial de la FIFA.

También es importante mencionar, que Zidane ya había sido expulsado anteriormente de una Copa Mundial de la FIFA, eso sucedió en la edición de Francia 1998, donde su país resultó ser el ganador del certamen.

