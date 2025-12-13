Los 3 jugadores que podrían reemplazar a Sergio Ramos en Rayados

La salida de Sergio Ramos de Rayados está dando qué hablar en el fútbol mexicano. Si bien su estadía con los albiazules fue breve, la huella futbolística e impacto del español obligará a la directiva de Monterrey a realizar un movimiento importante para cubrir su ausencia en el campo de juego.

Con este escenario, el club albiazul ya analiza perfiles que puedan garantizar solidez, liderazgo y una rápida adaptación a la exigencia de la Liga MX . Estos son los candidatos que resuenan para ser parte del plantel dirigido por Domènec Torrent.

¿Cuáles son los 3 futbolistas que podrían reemplazar a Sergio Ramos en Rayados?

Estos son los perfiles que Monterrey evalúa para encontrar al sucesor ideal de Sergio Ramos. Los tres jugadores son distintos, pero altamente competitivos.

Paulo Díaz

Paulo Díaz ha sido uno de los jugadores más monitoreados por la directiva comandada por José Antonio 'Tato' Noriega. El defensor chileno, destacado por su presencia física y versatilidad, ha sido un nombre recurrente desde cuando Martín Demichelis era el director técnico de la entidad.

Su experiencia en River Plate y su capacidad para adaptarse a distintos estilos de juego, lo colocan como un reemplazo natural, capaz de darle orden y jerarquía a la última línea albiazul.

Carlos Cuesta

El colombiano también figura como opción seria para reforzar a Rayados . Actualmente cedido en Vasco da Gama, el central fue observado por el club regiomontano durante meses. A sus 25 años, combina juventud con unaimportante trayectoria internacional, ya que ha jugado en ligas europeas con equipos como Genk y Galatasaray.

Zaid Romero

El argentino dejó buenas sensaciones entre los directivos de Rayados tras sus actuaciones previas, pese a que actualmente no acumula los minutos esperados en Club Brujas. Esta situación podría facilitar una negociación favorable para el club. Romero destaca por su potencia, presencia en el juego aéreo y capacidad para anticipar en marca. Con apenas 24 años, podría convertirse en una inversión estratégica para consolidar la defensa de Rayados.