Presidente de Rayados de Monterrey ya reveló qué pasará con Domènec Torrent en el siguiente torneo

En medio del tenso ambiente que dejó la eliminación ante Toluca , Rayados de Monterrey decidió moverse desde los despachos. Mientras una parte de la afición pide respuestas inmediatas, el presidente deportivo José Antonio Noriega aclaró el panorama: Domènec Torrent continuará al mando para el Clausura 2026.

El dirigente explicó ante la prensa que el entrenador español no estuvo nunca en duda porque su contrato sigue vigente y, por lo tanto, no le buscarán un posible reemplazo. Además, Noriega insistió en que sus conversaciones con Torrent formaron parte del trabajo cotidiano.

Según detalló, el cuerpo técnico regresó a Monterrey y se reunió con la directiva en un encuentro "normal", sin dramatismos. Si bien algunos fanáticos peían la salida del entrenador, lo cierto es que tiene toda la confianza de la directiva para 2026.

¿Qué le depara el futuro a Torrent en Rayados de Monterrey?

Aunque el mensaje institucional fue de respaldo, puertas adentro nadie pierde de vista que Rayados se volvió a quedar corto. Noriega fue claro en ese punto: el equipo no alcanzó el nivel de resultados que exige una plantilla tan costosa y un proyecto que lleva años construyéndose para pelear títulos.

El presidente admitió que tanto jugadores como directiva sienten que el desenlace del semestre estuvo lejos de lo que todos en el club esperaban. Rayados retomará los entrenamientos el 27 de diciembre, dando inicio a una pretemporada donde se espera que el equipo muestre señales claras de evolución.

La directiva considera que el proyecto tiene bases sólidas, pero sabe que la paciencia es limitada. El próximo torneo será determinante para que Torrent y el plantel demuestren que el club puede romper la inercia de quedarse en la antesala de las finales. Cabe destacar que Rayados no gana una Liga BBVA MX desde el Apertura 2019.