3 jugadores a seguir de cerca en el Real Madrid para la temporada 2026/2027

La temporada 2026 / 2027 de la primera división en España está a punto de comenzar y, sin duda, el Real Madrid es el principal candidato al título luego de la inversión que ha hecho para esta campaña, destacando el regreso de José Mourinho al banquillo merengue.

El escudo no fue suficiente para el Real Madrid

Con el portugués a la cabeza del proyecto español, el Real Madrid tiene como objetivo volver a levantar un título de Liga y trascender nuevamente en la UEFA Champions League. Ante ello, es preciso conocer el nombre de los 3 jugadores a seguir para este objetivo.

¿Qué jugadores hay que seguir en el Real Madrid para esta temporada?

Jude Bellingham: Considerado uno de los mejores jugadores de la última edición de la Copa Mundial de la FIFA, la realidad es que esta temporada debe ser la que coloque al inglés como el jefe en el centro del campo merengue, hecho que no ha ocurrido hasta ahora.

Considerado uno de los mejores jugadores de la última edición de la Copa Mundial de la FIFA, la realidad es que esta temporada debe ser la que coloque al inglés como el jefe en el centro del campo merengue, hecho que no ha ocurrido hasta ahora. Vinícius Jr: El brasileño es uno de los mejores jugadores del mundo; sin embargo, es una realidad que su rendimiento vino de más a menos en la temporada, motivo por el cual es momento de que demuestre de qué está hecho en el terreno de juego.

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Kylian Mbappé: Luego de la estupenda participación que tuvo en la última Copa del Mundo, es obligatorio que Kylian Mbappé lleve al Real Madrid a lo más alto tanto a nivel nacional como internacional, pues de lo contrario las críticas hacia su accionar nuevamente regresarán.

¿Qué fichajes cerró Real Madrid para esta temporada?

El periodo de fichajes del Real Madrid para la próxima temporada fue por demás interesante, pues si bien concretaron algunas bajas también se hicieron de elementos de renombre como Marc Cucurella, Ibrahima Konaté, Denzel Dumfriens y el portugués Bernardo Silva.