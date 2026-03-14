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3 jugadores a seguir de la Selección Mexicana para la Copa Mundial de la FIFA 2026

La Selección Mexicana se prepara para disputar la Copa Mundial de la FIFA 2026. Estos son los 3 jugadores que aparecen como claves para el rendimiento.

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|@raulalonsojimenez9 @alvarofidalgo @johan_pipe

Escrito por: María Agustina Leiva - Marktube

La Selección Mexicana se prepara para uno de los retos más importantes de su historia reciente: disputar la Copa Mundial de la FIFA 2026. Como uno de los países anfitriones, el combinado nacional tendrá la responsabilidad de ser protagonista desde la fase de grupos, donde ya se encuentra ubicado como cabeza de serie del Grupo A.

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En este proceso rumbo al Mundial 2026, la Selección Mexicana ha comenzado a consolidar una base de futbolistas que podrían ser determinantes en el torneo. Entre experiencia internacional, liderazgo en defensa y talento creativo en el mediocampo, hay nombres que aparecen como claves para el rendimiento del equipo.

Jugadores clave de la Selección Mexicana para la Copa Mundial de la FIFA 2026

  • Raúl Jiménez

El delantero sigue siendo uno de los referentes ofensivos del cuadro nacional. Tras superar momentos complicados por lesiones en años anteriores, Jiménez ha logrado recuperar protagonismo y mantiene su presencia en el futbol europeo. Actualmente milita en el Fulham de la Premier League, donde aporta experiencia y juego aéreo. Su trayectoria en torneos internacionales lo convierte en una pieza importante para liderar el frente ofensivo del equipo mexicano.

  • Johan Vásquez

El defensor central se ha consolidado como uno de los pilares de la zaga mexicana. Con una carrera que lo ha llevado a competir en el futbol europeo, Vásquez destaca por su solidez defensiva. Actualmente juega en el Genoa de la Serie A de Italia, donde ha tenido continuidad y ha enfrentado a algunos de los delanteros más exigentes del continente, experiencia que será valiosa de cara al Mundial.

  • Álvaro Fidalgo

El mediocampista del Betis se ha convertido en uno de los jugadores más influyentes de la Liga BBVA MX. Conocido por su precisión en los pases y capacidad para controlar el ritmo del partido, Fidalgo ha sido pieza fundamental en el esquema del conjunto azulcrema. Su calidad técnica y liderazgo en el mediocampo lo perfilan como un futbolista que podría aportar equilibrio al sistema de la Selección Mexicana.

México como cabeza de serie del Grupo A en el Mundial 2026

Al ser uno de los países anfitriones, México estará ubicado como cabeza de serie del Grupo A. Esto le permitirá al Tri disputar varios de los partidos en casa y contar con el respaldo de la afición que espera ansiosa la cita mundialista. Esta condición también aumenta las expectativas sobre el rendimiento del equipo en el torneo.

La combinación entre jugadores experimentados y figuras que atraviesan un buen momento en sus clubes, podría ser clave para que el seleccionado compita al más alto nivel. Con futbolistas como Raúl Jiménez, Johan Vásquez y Álvaro Fidalgo, la Selección Mexicana buscará construir un equipo capaz de aprovechar la localía y aspirar a una participación histórica en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

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