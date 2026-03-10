Los porteros que podrían quitarle el puesto a Luis Malagón en la Selección Mexicana

La actualidad de Luis Ángel Malagón es una de las más complicadas, pues además de perder la titularidad en la Selección Mexicana, el guardameta mexicano fue suplente en el último compromiso del Club América, mismo en donde los azulcremas superaron por 2-1 al Querétaro.

Esta situación ha hecho que en el entorno de Luis Ángel Malagón se hable de la posibilidad, incluso, de perderse la Copa Mundial de la FIFA 2026 con la Selección Mexicana. Ante este hecho, aquí conocerás 3 porteros que podrían arrebatarle el puesto rumbo al 11 de junio del 2026.

¿Qué porteros podrían quitarle el puesto a Luis Malagón en la Selección Mexicana?

Guillermo Ochoa : Si se considera que el Tala Rangel ya es fijo en la Selección Mexicana, y que Carlos Acevedo se ha convertido en el tercer portero en las últimas convocatorias, entonces no se descarta que Ochoa, por su nivel mostrado en Chipre, se meta en la última convocatoria del Vasco Aguirre.

Andrés Gudiño: Se trata de una de las sorpresas más interesantes que este Clausura 2026 ha dejado hasta ahora. El portero de Cruz Azul es sobrio y uno de los líderes de la institución, por lo que no se descarta su participación en la Selección Mexicana en reemplazo de Luis Malagón.

Andrés Sánchez: Este portero ha tenido destacadas y regulares participaciones con el Atlético de San Luis y, además, ya formó parte de una convocatoria de la Selección Mexicana, por lo que podría ser una de las sorpresas rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

¿Cuándo son los próximos partidos de la Selección Méxicana?

La Selección Mexicana del Vasco Aguirre tendrá un par de duelos de preparación más este mes ante rivales de jerarquía mundial. El primero de ellos será ante la escuadra de Portugal el próximo sábado 28, mientras que tres días después se medirá al combinado de Bélgica.