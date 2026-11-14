3 mediocampistas jóvenes que DEBES fichar en el Modo Carrera del EA Sports FC 27

Ha pasado más de un mes desde que se lanzó el EA Sports FC 27 y, la realidad, es que el juego ha cumplido con las expectativas de los usuarios a nivel general. Una de las modalidades que ha generado más interés es el Modo Carrera, la cual ha recuperado la fuerza que llegó a tener en el pasado.

Y es que, hasta antes de la llegada del Ultimate Team, el Modo Carrera era la forma de juego más popular que había en los juegos de Electronic Arts. Por tal motivo, no está de más que conozcas a tres jugadores que sí o sí debes fichar para tu equipo en el EA Sports FC 27.

¿Qué jugadores tienes que fichar en el Modo Carrera del EA Sports FC 27?

Víctor Frofoldt: Parte de la camada de nuevas generaciones que espera comerse el mundo del futbol, este mediocampista que forma parte del Porto del Portugal cuenta con una valoración general de 82 unidades con tan solo 20 años de edad, por lo que su potencial asciende hasta los 88 puntos.

Parte de la camada de nuevas generaciones que espera comerse el mundo del futbol, este mediocampista que forma parte del Porto del Portugal cuenta con una valoración general de 82 unidades con tan solo 20 años de edad, por lo que su potencial asciende hasta los 88 puntos. Ayyoub Bouadi: La reciente incorporación del Manchester City, quien defiende los colores de Marruecos pero que cuenta con una relación muy allegada a Francia, se presenta en este EA Sports FC 27 con un valoración general de 80 y un potencial de hasta 88, mismo que seguramente alcanzará si es bien entrenado.

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Estevao: El Modo Carrera del EA Sports FC 27 también presenta a este característico jugador brasileño cuyas habilidades tienen que ver con la gambeta y la velocidad. Su valoración inicial es de solamente 80 unidades; sin embargo, si se trabaja correctamente podría ascender hasta los 90 puntos.

¿Qué jugador mexicano destaca en el EA Sports FC 2027?

Gilberto Mora, la joya mexicana de apenas 18 años de edad, es el elemento mexicano más interesante de este EA Sports FC 27. El aún jugador de Xolos de Tijuana cuenta con una valoración de 74 puntos, misma que puede llegar hasta los 87 con un adecuado entrenamiento.