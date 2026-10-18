3 Jugadores jóvenes, buenos y baratos para iniciar tu Modo Carrera en el EA Sports FC 27

Ha pasado prácticamente un mes desde la llegada del EA Sports FC 27 y, la realidad, es que el videojuego ha superado por completo las expectativas gracias a las diferencias que tiene en relación a su antecesor, destacando lo que ocurre con la modalidad llamada Modo Carrera.

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El Modo Carrera es uno de los métodos que ayudó al EA Sports FC 27 a consagrarse como el videojuego de futbol favorito de todos los tiempos. Bajo este contexto, no está de más conocer a los tres futbolistas jóvenes que son buenos y baratos para esta modalidad.

¿Qué jugadores jóvenes puedes fichar en el Modo Carrera del EA Sports FC 27?

Mathis Albert: Con apenas 17 años de edad, el jugador del Borussia Dortmund, quien cuenta con raíces norteamericanas y alemanas, cuenta con una media de 66 puntos y un potencial de hasta 88, por lo que es ideal debido a que su costo, a priori, no es realmente elevado.

Setting the tone week in, week out. Led by the fifth TOTW Community Player, @ChelseaFC's @JHenderson, another round of standout performers shape Team of the Week 5 in #FC27. https://t.co/e6w2wFUkP2 — EA SPORTS FC (@EASPORTSFC) October 14, 2026

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Kennet Eichhorn : Este jugador tiene 16 años de edad y cuenta con un potencial de 88 unidades, por lo que es perfecto para iniciar un Modo Carrera en el EA Sports FC 27 , sobre todo, si decides tomar a un equipo que no es lo suficientemente fuerte hablando en el aspecto económico.

: Este jugador tiene 16 años de edad y cuenta con un potencial de 88 unidades, por lo que es perfecto para iniciar un , sobre todo, si decides tomar a un equipo que no es lo suficientemente fuerte hablando en el aspecto económico. Nathan de Cat: El top 3 es para este elemento, quien también tiene un potencial de 88 puntos pero que, sin embargo, cuenta con una media base de 71. Además, se trata de un jugador por demás costeable que puede crecer aún si se le realiza un buen entrenamiento en el Modo Carrera.

¿Hay algún jugador joven mexicano a destacar en el EA Sports FC 27?

La respuesta es sí. Y es que, con apenas 18 años de edad, Gilberto Mora ya cuenta con una media de 74 puntos. De hecho, si el mexicano que radica en los Xolos de Tijuana es bien entrenado en el Modo Carrera, podría tener una evolución tan significativa al grado de llegar a los 87 puntos.