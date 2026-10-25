3 razones por las que el regreso de la Liga BBVA MX al EA Sports FC 27 no fue el esperado

Ha pasado prácticamente un mes desde que se hizo oficial la llegada del EA Sports FC 27, videojuego más popular dentro del ambiente futbolístico que trajo consigo el regreso de la Liga BBVA MX después de varios años de ausencia como una de sus características más llamativas.

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Es así como la Liga BBVA MX ha vuelto a apoderarse de muchos aficionados que adoptaron el EA Sports FC 27 en México y varias partes del continente, destacando Estados Unidos. Sin embargo, la realidad es que la vuelta del futbol mexicano, según expertos, no ha sido como se esperaba.

3 razones por las que el EA Sports FC 27 no adaptó bien a la Liga BBVA MX

Es una adaptación incompleta: A diferencia de lo que ocurre con otras ligas de distintos países, la Liga BBVA MX no cuenta con los estadios de los principales clubes de México; además, tampoco se vislumbran algunas competiciones que los clubes nacionales disputan año tras año.

A diferencia de lo que ocurre con otras ligas de distintos países, la no cuenta con los estadios de los principales clubes de México; además, tampoco se vislumbran algunas competiciones que los clubes nacionales disputan año tras año. Nulo escaneo de jugadores: Si bien el EA Sports FC 27 intentó que los jugadores de la Liga BBVA MX se parecieran a sus versiones reales como Henry Martín, la gran mayoría de futbolistas distan mucho de lo que son en el terreno de juego, algo que aleja una versión fidedigna de este título.

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Extrañas medias a los jugadores: A pesar de ser uno de los torneos más fuertes que existen en el viejo continente, algunas personas señalan que el EA Sports FC 27 ofreció medias muy bajas a los equipos más poderosos de la Liga BBVA MX, destacando a Toluca, Tigres, América y Cruz Azul.

¿En qué aspectos sí mejora el EA Sports FC 27 a la Liga BBVA MX?

A pesar de estas desventajas, vale decir que el EA Sports FC 27 sí trabajó eficazmente en el diseño de los 18 clubes de la Liga BBVA MX en cuanto a uniformes oficiales y actualizados, así como el himno de la primera división, los escudos e, incluso, los patrocinadores.