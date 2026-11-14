Así fue como Efraín Álvarez DESECHÓ al América para firmar con Chivas

Efraín Álvarez ha recuperado el nivel que lo llevó a ser uno de los mexicanos más destacados de los últimos años, por lo que se dice listo para ser un elemento realmente importante para su equipo, las Chivas, a unos días para el inicio de la Liguilla del torneo Apertura 2026.

En ese sentido, vale decir que Efraín Álvarez, con pasado en el LA Galaxy y los Xolos de Tijuana, estuvo muy cerca de llegar al América antes de su arribo a Chivas. Por tal motivo, no está de más conocer la razón por la que aceptó llegar a Verde Valle por encima de Coapa.

¿Por qué Efraín Álvarez desechó América para llegar a Chivas?

En principio, distintos medios aseguraron que Efraín Álvarez había acordado su llegada al América cuando aún formaba parte de los Xolos de Tijuana; sin embargo, todo cambió con solo una llamada directamente de la directiva de Chivas, misma que cambió para siempre su destino.

Te puede interesar: Daizen Maeda, la joya japonesa que espera brillar en el Mundial 2026

Te puede interesar: Hugo Larsson, ¿el jugador de Suecia que interesa al Real Madrid?

Fue así como, de acuerdo con sus propias palabras, tomó la decisión de derribar el vínculo que tenía con el América en un lapso de dos horas y, sin tomar en cuenta el salario u otros puntos, aceptó la propuesta del Guadalajara, pues se sentía más identificado con los colores del club.

“Estaba casi cerca del América y cuando salió Chivas, mi representante me llamó. Era un jueves en la noche y estaba en Selección. Le dije ‘yo quiero a Chivas, ciérrame en Chivas’. El viernes hablé con Manzo, me dio la bienvenida y el sábado llegué, firmé, hice las fotos y regresé al CAR ya como nuevo jugador de Chivas”, explicó para el podcast Cracks y Mortales.

¿Cuáles son los números de Efraín Álvarez en Chivas?

Efraín Álvarez llegó a Chivas en julio del 2025, por lo que está próximo a cumplir un año y medio en la institución tapatía. En esta cantidad de tiempo el mexicano ha tenido la oportunidad de disputar más de 3,430 minutos con la escuadra rojiblanca, en donde acumula cinco goles y 11 asistencias.