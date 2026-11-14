América podría sufrir la baja de una figura; fue tricampeón y estrella en el equipo de Jardine

Comienza la cuenta regresiva para el inicio de la Liguilla del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX, misma en donde el Club América parte como uno de los principales favoritos al título gracias al nivel que ha mostrado la escuadra de Guillermo Almada durante toda la temporada.

En ese sentido, vale decir que, mientras esto ocurre en el campo, la directiva del América ya alista lo que será el siguiente mercado de transferencias. Bajo este contexto, el nombre de un jugador, que tuvo mucha participación en el tricampeonato de Jardine, suena para abandonar Coapa.

¿Ramón Juárez, tricampeón con América, dejará el club en 2027?

Muchos han sido los rumores en torno a la posibilidad de que Ramón Juárez del Castillo deje al América una vez que termine el torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX; sin embargo, existen ciertas condiciones para que esto se concrete de la forma en cómo se ha especulado.

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Lo primero a tener en cuenta es que, de acuerdo con el periodista León Lecanda, Ramón Juárez cuenta con un contrato que lo vincula al club azulcrema durante dos años y medio más, por lo que a priori el canterano del América no tendría en mente abandonar Coapa a corto o mediano plazo.

¿Qué podría hacer que Ramón Juárez sí acepte salir del América?

La fuente antes mencionada señala que, para que Ramón Juárez se replantee la idea de dejar América, al club tiene que llegar una oferta realmente llamativa por él no solo para la institución, sino para el mismo futbolista, el cual tendría entre sus deseos tener más minutos como en su momento los tuvo en el tricampeonato con André Jardine.

Bajo este contexto, vale decir que en estos momentos el América cuenta con dos elementos confiables en el apartado defensivo siendo ellos Santiago Bueno y Santiago Ramos Mingo; además, en la banca esperan otros futbolistas como Emilio Lara y Miguel Vázquez.