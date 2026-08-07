3 motivos que indican que Santiago Giménez NO seguirá en el Milán

El centro delantero mexicano, Santiago Giménez, vive uno de los momentos más preocupantes de su carrera como profesional luego de lo que vivió en la Copa Mundial de la FIFA 2026 con la Selección Mexicana, por lo que ahora tendrá que regresar a la Serie A.

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Cabe mencionar que, en estos momentos, Santiago Giménez aún pertenece al Milán de la primera división italiana; sin embargo, existirían al menos tres razones por las cuales el Chaquito no se mantendría en la institución, motivo por el cual vale conocer cada una de estas.

¿Qué razones indican que Santiago Giménez no seguiría en el Milán?

Sin presencia en la pretemporada : El conjunto de Italia lanzó su convocatoria para la pretemporada que vivirá con miras a la siguiente campaña a través de un par de partidos, mismos en los que no aparece el nombre de Santiago Giménez pese a que su recuperación va de acuerdo con lo establecido.

: El conjunto de Italia lanzó su convocatoria para la pretemporada que vivirá con miras a la siguiente campaña a través de un par de partidos, mismos en los que no aparece el nombre de pese a que su recuperación va de acuerdo con lo establecido. Nuevo técnico: Rúben Amorim se convirtió en el nuevo entrenador del Milán para la siguiente temporada y, a priori, el portugués no contaría con Santiago Giménez para mantenerlo en el club, lo cual haría que este tuviera que buscar otro equipo en Europa o el resto del mundo.

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Contratación de otro delantero: El último clavo en el ataúd para Santiago Giménez podría ser la llegada de Gonzalo Ramos, jugador que tiene la misma nacionalidad que su nuevo entrenador y que llega como el centro delantero fijo del club tras su paso por el PSG.

¿Cuáles son los números de Santiago Giménez en el Milán?

Después de romperla por completo en la Eredivisie con el Feyenoord, se esperaba que Santiago Giménez tuviera una exitosa aventura en la Serie A, misma que, sin embargo, no se ha concretado. Y es que, desde su arribo al club rojinegro en febrero del 2025, el mexicano únicamente acumula siete goles y seis asistencias en 37 juegos disputados.