Estas son las 3 opciones de Santiago Giménez ante inminente salida del Milán

El mercado de fichajes dentro del futbol europeo está más vivo que nunca y esto resulta interesante para algunos futbolistas mexicanos del otro lado del charco; sin embargo, posiblemente el más necesitado de nueva información es Santiago Giménez, canterano de Cruz Azul.

cruz azul

El centro delantero mexicano ha vivido uno de los años más complicados de su carrera como profesional luego de las constantes lesiones que ha vivido con el Milán de Italia, motivo por el cual lo más probable es que el surgido de las fuerzas básicas cementeras no continúe en el conjunto rojinegro.

¿Qué equipos se podrían interesar en Santiago Giménez?

FC Porto: De acuerdo con información del portal Calciomercato, el Porto de Portugal se posiciona como una de las opciones más interesantes para Santiago Giménez, esto después de que sus representantes exploraran esta posibilidad considerando la buena relación entre los mexicanos y este equipo. De hecho, sería cuestión de tiempo para que esto se concrete.

¡¡SANTI GIMÉNEZ PODRÍA LLEGAR AL PORTO!! Según la información de Fabrizio Romano y Matteo Moretto, el Porto ha contactado al AC Milan para intentar reforzarse con Santiago Giménez. La intención del club portugués es conseguir un préstamo con opción de compra. El delantero… pic.twitter.com/iVcmvK1L1X — Invictos (@InvictosSomos) August 10, 2026

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Lazio : El portal Vamos Azul explica que el conjunto de la Serie A ha seguido a Santiago Giménez desde hace algún tiempo, por lo que, con su posible salida del Milán, se mantendría como una opción considerando que el mexicano no tendría que cambiar de Liga para el siguiente torneo.

: El portal Vamos Azul explica que el conjunto de la Serie A ha seguido a desde hace algún tiempo, por lo que, con su posible salida del Milán, se mantendría como una opción considerando que el mexicano no tendría que cambiar de Liga para el siguiente torneo. Fiorentina: El equipo que peleó por el descenso en la Serie A la temporada pasada también tiene como opción al atacante ante la posible salida de Moise Kean, por lo que ven en Santiago Giménez a un elemento de categoría, sobre todo, por lo que hizo en los Países Bajos con el Feyenoord.

¿Cuántos goles tiene Santiago Giménez en el futbol profesional?

Santiago Giménez ha formado parte de equipos como Cruz Azul, el Feyenoord de los Países Bajos y el Milán de Italia, club en donde registra siete anotaciones en total. En realidad, el delantero mexicano suma una importante cuota goleadora, misma que asciende a los 93 goles en 247 duelos disputados.