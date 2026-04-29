Los 3 partidos más MEMORABLES de México en la historia de las Copas del Mundo

Estamos a menos de 50 días para que se lleve a cabo uno de los eventos deportivos más importantes de la última década. La Copa Mundial de la FIFA 2026 finalmente está aquí, motivo por el cual luce interesante recordar los 3 partidos más memorables en la historia de la Selección de México.

Panorama de la Selección Azteca | Los Protagonistas

Esta información cuenta con tintes subjetivos dado que la historia varía en relación a cada aficionado; sin embargo, estos tres duelos protagonizados por México se han quedado guardados en la mente de muchos fanáticos no solo por el resultado obtenido, sino también por el funcionamiento del cuadro nacional.

¿Qué juegos memorables ha tenido México en las Copas del Mundo?

México vs Alemania: Fue en Rusia 2018 cuando México logró uno de los resultados más espectaculares en la historia de los mundiales al vencer al vigente campeón, Alemania, a través de un 1-0 gracias a un espectacular contragolpe que terminó con la anotación del Chucky Lozano.

✅ 17 de junio del 2010: México vence 2-0 a Francia en Sudáfrica.

✅ 17 de junio del 2014: Actuación monumental de Ochoa ante Brasil.

✅ 17 de junio del 2018: México vence 1-0 a Alemania en Rusia.



El 17 de junio es bendito para la Selección Mexicana. pic.twitter.com/A91p942PvB — Alan Chávez (@AlanChavezLR) June 17, 2020

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Italia vs México : En Corea - Japón 2002 la Selección vivió un duelo sin igual al empatar frente a Italia, cuatro veces campeona mundial. El duelo formó parte de la fase de grupos, terminó 1-1 y es recordado por el espectacular tanto de Jared Borgetti a pase de Cuauhtémoc Blanco.

: En Corea - Japón 2002 la Selección vivió un duelo sin igual al empatar frente a Italia, cuatro veces campeona mundial. El duelo formó parte de la fase de grupos, terminó 1-1 y es recordado por el espectacular tanto de Jared Borgetti a pase de Cuauhtémoc Blanco. México vs Países Bajos: Cuatro años antes, en Francia 98, el cuadro nacional igualó ante los Países Bajos por 2-2. En este juego México se jugaba la vida para acceder a la siguiente ronda y, tras ir perdiendo por 2-2, el equipo vino de atrás para igualar la pizarra con un gol de último minuto del Matador Hernández.

¿Cuándo debuta México en la Copa Mundial de la FIFA y a qué países enfrentará?

La Selección de México hará su debut oficial en la Copa Mundial de la FIFA 2026 el jueves 11 de junio cuando se mida al combinado de Sudáfrica en la cancha del Estadio Banorte. Posteriormente, el cuadro nacional se medirá a Corea del Sur para cerrar el Grupo A frente a Chequia.