Efraín Juárez se olvida de Pumas rumbo a la Liguilla y revela su OBJETIVO antes de la Selección

Pumas se encuentra en la antesala de una nueva Liguilla del futbol mexicano después de varios torneos de espera. Esto se debe, en gran parte, a la espectacular labor que Efraín Juárez ha hecho como entrenador universitario, sobre todo desde el inicio de esta temporada.

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Y mientras algunos aficionados han comenzado a mostrar ciertas esperanzas de título después de 15 años de ayuno, la realidad es que Efraín Juárez no augura un futuro a largo plazo en Pumas. De hecho, recientemente contó cuáles son sus expectativas como profesional en los banquillos.

¿Efraín Juárez se despide de Pumas para ir a Europa?

Fue durante una charla con el portal Récord que Efraín Juárez, entrenador de Pumas, evidenció que unos de sus objetivos a corto plazo es seguir creciendo como director técnico. Por tal motivo, aseguró que su deseo es volver a Europa pero, ahora, como primero al mando de una institución.

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Cabe mencionar que Juárez ya estuvo como asistente en el Brujas de Bélgica, por lo que ahora su objetivo es regresar como entrenador principal. Sin embargo, lejos de buscar cierta “comodidad” en España, su intención es estar en otras Ligas como la neerlandesa, danesa o belga.

Finalmente, el entrenador de Pumas mencionó que, una vez que se haya preparado más tanto en México como en el viejo continente, buscará regresar al país para ser entrenador de la Selección Nacional, lo anterior considerando que el cuadro azteca tiene “amarrado” a Rafael Márquez rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2030.

¿Cuántos títulos de Liga tiene Pumas en su historia?

Pumas, considerado uno de los equipos más grandes del futbol mexicano, cuenta con un total de siete títulos de Liga BBVA MX a lo largo de su historia. El último de ellos se dio en mayo del 2011 dentro del torneo Clausura, mismo en donde el cuadro del Pedregal venció en la gran final a Monarcas Morelia.