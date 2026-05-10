¿Desmantelan al club? Las 3 bajas que América podría tener para el siguiente torneo

El Club América ha comenzado a moverse a fin de buscar elementos que puedan redondear la plantilla y hacerla una mucho más fuerte para la próxima temporada, esto después de los deseos del club por retomar la parte alta en cuanto a títulos se refiere.

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Esta situación, sin embargo, obliga a la institución a deshacerse de algunos jugadores que tienen un peso mediano en la escuadra azulcrema, que pueden recibir una gran oferta o, bien, que no son considerados por el técnico. ¿Qué jugadores podrían salir pronto del América?

Los jugadores que podrían dejar al América para el siguiente torneo

Sebastián Cáceres: El defensor uruguayo está a la espera de recibir una decorosa oferta de parte del futbol europeo una vez culminada la Copa Mundial de la FIFA 2026, motivo por el cual de concretarse esta podría salir del Club América en las próximas semanas.

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Alexis Gutiérrez : El surgido del Guadalajara ha venido de más a menos en su estadía en el conjunto de Coapa, y ante la nula confianza que le ha mostrado André Jardine en los últimos juegos, no se descarta que el club prescinda de sus servicios pronto.

: El surgido del Guadalajara ha venido de más a menos en su estadía en el conjunto de Coapa, y ante la nula confianza que le ha mostrado en los últimos juegos, no se descarta que el club prescinda de sus servicios pronto. Brian Rodríguez: Brian es uno de los jugadores que más cartel tiene dentro de la escuadra azulcrema, por lo que si tiene una buena participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026 seguramente llegarán ofertas que podrían ser irresistibles para el América.

¿Qué jugadores podrían tener una nueva oportunidad en América?

Existen algunos jugadores que podrían tener una última oportunidad en el Club América de cara a la siguiente temporada. Entre estos destacan nombres como Kevin Álvarez, Erick Sánchez y Rodrigo Dourado, los dos últimos futbolistas que se desempeñan en el centro del campo.

